本土麻疹個案曾到日月潭活動 提醒足跡重疊者自主管理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
今年截至3月4日，國內累計4例麻疹確診病例，因麻疹傳染力極強，台南市衛生局呼籲民眾提高警覺。圖／台南市衛生局提供
今年截至3月4日，國內累計4例麻疹確診病例，因麻疹傳染力極強，台南市衛生局呼籲民眾提高警覺。圖／台南市衛生局提供

近期因麻疹境外移入個案，國內接連出現群聚事件。依衛生福利部疾病管制署資料統計，今年截至3月4日，國內累計4例麻疹確診病例，年齡介於未滿1歲至40多歲，其中2例為國內感染、2例為境外移入，感染來源國為越南與馬來西亞。台南市目前尚無確診個案，但因麻疹傳染力極強，衛生局呼籲民眾提高警覺。

台南市衛生局指出，一名本土確診個案在可傳染期間曾於南投縣活動，足跡包括2月27日中午12時至下午1時30分於竹山鎮紫南宮、下午1時30分至2時於水里鄉老擔麵店、2時30分後入住魚池鄉日月潭涵碧樓，晚間6時至7時30分於日月潭涵碧樓東方餐廳用餐。曾於上述時間到訪相同地點的民眾，應落實自主健康管理至3月17日。期間若出現發燒或其他不適症狀，應先配戴口罩並聯繫轄區衛生所，告知相關接觸史，由衛生所協助安排就醫並通知醫療院所做好防護措施，避免自行前往就醫造成疫情擴散。

衛生局表示，全球麻疹疫情仍持續，亞洲多國包括馬來西亞、越南、新加坡、日本、印尼、印度、蒙古及哈薩克等地，自2025年以來均持續通報病例。民眾如規畫前往上述地區，應加強手部衛生與咳嗽禮節，在人潮擁擠或通風不良場所建議配戴口罩，以降低感染風險。

衛生局長李翠鳳指出，麻疹屬高度傳染性疾病，主要透過空氣或飛沫傳播，也可能因接觸患者鼻咽分泌物而感染。患者在出疹前後4天均具有傳染力，常見症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及紅疹等，且病毒傳播力強，即使配戴一般醫用口罩仍難完全避免感染。

衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效方式。家中有幼兒的家長應確保孩子在出生滿12個月及滿5歲至入小學前，依時完成一劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎混合疫苗（MMR）接種，並避免帶未滿1歲或尚未接種疫苗的幼兒前往麻疹流行地區。

此外，一般民眾若計畫前往麻疹流行國家，建議出國前2至4周至國立成功大學醫學院附設醫院旅遊醫學門診諮詢醫師，評估是否需要自費接種疫苗，以確保旅途健康安全。

因應近期疫情變化，衛生局也提醒第一線醫療院所提高警覺，民眾就醫時應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚）。若發現具相關旅遊史且出現發燒、出疹等疑似症狀個案，應立即採取感染管制措施並依法通報，以利及早防堵疫情。市民若近期曾出國旅遊，返國後出現疑似症狀，應全程配戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史。相關疫情資訊可至疾管署網站查詢。

