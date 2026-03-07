飛日看經典賽「別嗨到忘」！防檢署呼籲5熱門零食禁入境：違規遭罰100萬

2026年世界棒球經典賽（WBC）期間，不少台灣球迷飛往日本替中華隊應援，動植物防疫檢疫署特別提醒，回國時要注意伴手禮規範，避免攜帶違禁品入境，違者最高可罰新台幣100萬元。

防檢署在臉書整理近期熱門詢問產品及違規產品，像溏心蛋或溫泉蛋、生鮮水果、雞肉蛋白棒、雞皮零食，以及含肉的三明治、飯糰、麵包等，都禁止攜帶入境；民眾若違規，可依《動物傳染病防治條例》處新台幣1萬至100萬元罰鍰。

至於可攜帶的食品，防檢署指出，包括加工乳製品如牛奶布丁、生乳捲，以及果乾如柿餅；泡麵、泡飯、速食米粉與速食粥等「沖泡即食」產品，可免施檢疫，若是蛋糕上有生鮮水果裝飾，則需向檢疫櫃檯洽詢。

防檢署提醒，旅客若不確定能否攜帶，應主動向檢疫人員申報，配合檢查即可免罰，出國前也可加入防檢署LINE查詢各項產品規範，確保安全返台。

事實上，就有不少旅客曾因為攜帶違禁品而遭到開罰。本站曾報導，一名女網友從大陸返台時，因不慎將含肉製品「玉米澱粉腸」攜帶入境，遭海關依規開罰新台幣20萬元。這名女網友也表示，明知不能帶肉類食品回台，但當時忘了行李箱內還有購買的玉米腸，過海關時才驚覺違規，藉由這次經驗提醒大家務必確認行李內容，避免因一時粗心造成不必要的損失。