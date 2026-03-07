快訊

飛日看經典賽「別嗨到忘」！防檢署呼籲5熱門零食禁入境：違規遭罰100萬

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）期間，不少台灣球迷飛往日本替中華隊應援，動植物防疫檢疫署特別提醒，回國時要注意伴手禮規範，避免攜帶違禁品入境，違者最高可罰新台幣100萬元。示意圖，記者黃仲明攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）期間，不少台灣球迷飛往日本替中華隊應援，動植物防疫檢疫署特別提醒，回國時要注意伴手禮規範，避免攜帶違禁品入境，違者最高可罰新台幣100萬元。

防檢署在臉書整理近期熱門詢問產品及違規產品，像溏心蛋或溫泉蛋、生鮮水果、雞肉蛋白棒、雞皮零食，以及含肉的三明治、飯糰、麵包等，都禁止攜帶入境；民眾若違規，可依《動物傳染病防治條例》處新台幣1萬至100萬元罰鍰。

至於可攜帶的食品，防檢署指出，包括加工乳製品如牛奶布丁、生乳捲，以及果乾如柿餅；泡麵、泡飯、速食米粉與速食粥等「沖泡即食」產品，可免施檢疫，若是蛋糕上有生鮮水果裝飾，則需向檢疫櫃檯洽詢。

防檢署提醒，旅客若不確定能否攜帶，應主動向檢疫人員申報，配合檢查即可免罰，出國前也可加入防檢署LINE查詢各項產品規範，確保安全返台。

事實上，就有不少旅客曾因為攜帶違禁品而遭到開罰。本站曾報導，一名女網友從大陸返台時，因不慎將含肉製品「玉米澱粉腸」攜帶入境，遭海關依規開罰新台幣20萬元。這名女網友也表示，明知不能帶肉類食品回台，但當時忘了行李箱內還有購買的玉米腸，過海關時才驚覺違規，藉由這次經驗提醒大家務必確認行李內容，避免因一時粗心造成不必要的損失。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

影／香港旅客桃機迷路衝上道路奔跑 航警即時協助引導

桃園國際機場今天上午發生旅客在道路上奔跑情形。航空警察局表示，上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現一名約48歲的香港籍女子於道路中央奔跑，員警見狀立即上前關心，並將她引導至路旁，以確保人車安全。

辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，辣椒帶來的辣味來自其中的「辣椒素」，這個成分不僅影響味覺，也會引發一連串生理反應。

草莓不是莓果類！農糧署揭3大常見迷思：5月也能吃到國產貨

農糧署揭示草莓季節迷思，表示國產草莓可從去年11月持續至隔年5月。常見的兩大誤解是草莓變形也能食用，以及草莓並非莓果，實為聚合果。專家分享有效保存草莓的方法，提升鮮度。

勞動節連假台金航線3/9開放訂位　404架次、3.4萬座位疏運

今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位，以因應旅客返鄉及旅遊需求。金門縣政府表示，已請民航局要求各航空公司持續掌握訂位情形，必要時將視需求機動增班。

