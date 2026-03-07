湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影
下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

油價下周一調漲後，92無鉛汽油每公升調高到30.6元、95無鉛汽油32.1元、98無鉛汽油34.1元，超級無鉛柴油28.1。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

由於中油公司昨天就已釋出國內下周油價大漲訊息，從明天開始，各加油站陸續就有比平時更多前往加油的車輛，今天上午更是要排隊等著加油，加油站人員表示，此次調整創下10多年來每周最高漲幅，也好久沒有看到加油站湧來這多麼多車輛要來加油，讓加油站工作人員忙得不可開交。

彰化市賴姓駕駛人說，獲知國內油價要大漲，以汽油每公升漲3.2元，如果加40公升，省下的128元相當於一個雞腿飯便當錢，然不會錯過這個小確幸，因此今天上午就先去加油站把油箱加滿 ，到的時候才發現前頭已有好多車排隊等著加油，慶幸自己及時前往加油，否則距離調漲時間越近，隊伍會排更長。

下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影
下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影

下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影
下周國內油價將大漲，各加油站今天上午湧現排隊等著加油的車潮。記者劉明岩／攝影

中油公司 國際油價

