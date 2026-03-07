國道重大建設多基金財務壓力大 高公局擬發行公債或借款

國道基金近年財務流動性持續不足，立法院預算中心先前就指出，預估民國115年底營運資金將短缺266.94億元，流動比率更可能降至14.25%，顯示短期資金調度壓力沉重，財務結構出現警訊。對此，交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

國道基金為循環運用的作業基金，運作模式類似企業，原則上須以自給自足方式經營，因此短期償債能力被視為評估其財務健全度的重要指標。根據立院預算中心分析，從108年至115年底國道基金財務流動性變化來看，除112及113年因未支付重大工程款項，流動比率一度回升至200%以上外，其餘年度營運資金多呈負值，顯示資金調度壓力長期存在。

報告指出，108至110年間，由於部分長期債務屆期轉列為流動負債，使流動比率明顯下滑，介於14.25%至63.56%之間。114年起隨重大工程支出陸續啟動，流動比率再度下降，預估114年底降至57.42%，115年底更可能降至14.25%，遠低於一般企業評估短期償債能力所建議的200%標準。

預算中心指出，若營運資金長期為負，代表短期資金調度壓力加重，顯示基金自有資金不足，未來財務調度與資金管理需更加審慎，以避免影響重大建設推動。

造成財務壓力的重要原因，在於國道建設投資規模持續擴大。為提升國道整體運輸服務效能，高速公路局目前同步推動18項重大工程計畫，包括國道7號高雄路段計畫、國道1號楊梅至頭份拓寬工程及國道1號甲線計畫等。預算中心估算，115年（含）以後年度整體經費需求高達4,265.53億元。

在資金來源方面，國道基金預計以營運資金690.9億元、國庫撥款700.93億元及外借資金2873.7億元支應，其中舉債籌資比率高達67.37%，顯示未來建設資金高度依賴借貸。

預算中心指出，115年底國道基金流動資產預估僅44億餘元，但流動負債高達311億元，長期債務舉借餘額將達1420億元。為支應資金需求，基金預計需透過短期借款240億元進行調度，屆時長短期債務餘額合計將達1660億元，年度利息支出也將增加至22.44億元。

立院預算中心也建議，為確保重大建設順利推動，允宜審慎籌畫債務管理及資金調度，建立長期財務規畫與債務上限警示機制，避免未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔。

高公局表示，近年國道基金收入大致維持穩定，110年至114年業務收入約在344億元至370億元之間，但隨著建設規模擴大，資本支出也明顯增加，其中114年資本支出已達337億元，遠高於過去每年約140億元的水準，形成財務壓力。

以三項主要建設計畫為例，國道7號高雄路段總經費約1501.69億元，國道1號楊梅至頭份拓寬工程約1314.15億元，國道1號甲線計畫約683.64億元，均屬長期且高額投資計畫。

據了解，去年國道基金收入約366億，國道基金剩餘150億，每年養護經費（支出）約70、80億，但長債尚未還款（本金） 每年需還款20億，雖然今年、明年的收入仍大於支出，整體財務有剩餘，可因應國道基金未來建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。