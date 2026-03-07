常見乙醯氨酚成分止痛藥 外盒適應症標示有誤 食藥署要求回收近20萬盒

衛福部食藥署近期發布藥品回收警訊，常見乙醯氨酚成分止痛藥「陽生百舒疼加強錠」，藥商主動通報外盒文字少標一項賦形劑，多標示一項適應症及相關文字誤植，食藥署啟動等級中等的第二級藥品回收，要求藥商在3月10日前將疑慮藥品全數回收，共計需回收1批藥品，批號為「GI003」，已售出數量高達近20萬錠。

衛福部食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，食藥署2月5日接獲台灣陽生製藥股份有限公司主動通報，一批「百舒疼加強錠（衛署藥製字第055948號）」藥品有外盒文字資訊與我國核准內容不符情形，包括少標示一項賦形劑、多標示一項適應症與部分文字不實，實際不良情形並不影響藥品品質，但可能導致民眾誤解藥品使用資訊，因此啟動這批藥品回收。

劉佳萍指出，本次預計回收藥品共1批，批號為「GI003」，共計銷售數量為19萬6310錠，食藥署要求廠商於3月10日前完成回收作業，同時繳交調查報告及提出預防矯正措施，若藥商未依規定完成回收作業，可依「藥事法」第92條，處3萬至200萬元罰鍰。食藥署同步行文各地方醫藥相關公協會， 請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

「陽生百舒疼加強錠」適應症為退燒、止痛，可緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛，為民眾常用藥物之一。劉佳萍表示，這項藥品為一般常見市售止痛藥，且屬指示用藥，因此無短缺之虞。藥師沈采穎也說，乙醯氨酚藥品製造廠商多，民眾選項不少，研判本次藥品回收對民眾用藥影響不會太大。