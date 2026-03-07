快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。圖為示意圖。本報資料照片
不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。圖為示意圖。本報資料照片

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，辣椒帶來的辣味來自其中的「辣椒素」，這個成分不僅影響味覺，也會引發一連串生理反應。

張家銘說，研究指出辣椒素會刺激人體的「香草素受體1」（TRPV1），這是一種負責感受熱與刺激的受體。當辣椒素接觸到這個受體時，大腦會誤以為身體正在接觸高溫，因此產生辣與熱的感覺，不過這個反應並不只停留在口腔，訊號會進一步影響細胞內的能量調節機制。

當TRPV1受體被活化後，細胞內的鈣離子濃度會增加，進而啟動一條重要的能量訊號路徑，透過鈣／鈣調蛋白依賴性蛋白激酶激酶（CaMKKβ）活化「腺苷單磷酸活化蛋白激酶」（AMPK）。AMPK被視為細胞內的能源管理系統，一旦被啟動，細胞會重新調整能量使用方式，包括增加能量消耗、促進脂肪燃燒，同時降低新的脂肪合成，使能量運作更有效率。

張家銘說，這也是為什麼許多人吃辣後會出現體溫上升、流汗與皮膚血管擴張等現象。從生理角度來看，這些反應代表身體的能量消耗增加，代謝系統正在被啟動。

此外，研究也發現辣椒素可能會影響人體的產熱系統，張家銘表示，人體存在一種主要功能是消耗能量並產生熱量的脂肪組織，稱為「棕色脂肪」。辣椒素可能提升棕色脂肪的活性，使細胞將能量轉換為熱能，進一步增加能量消耗，這也是許多人在吃辣後感到身體逐漸變暖的原因之一。

張家銘說，在細胞層面上，辣椒素還可能促進粒線體生成，粒線體被稱為細胞內的「發電廠」，負責將食物轉換為能量，當粒線體數量增加時，細胞產生能量的能力也會提升，因此有研究認為辣椒素可能與代謝健康之間存在一定關聯。

另外，慢性低度發炎被認為與肥胖、血糖失衡與血脂異常等代謝問題有關。部分研究指出，辣椒素可能影響身體內的發炎訊號，讓免疫細胞從較容易引發發炎的型態，轉向較偏向修復與調節的狀態，進而改善體內的發炎環境。

張家銘說，近年研究也發現，辣椒素可能影響腸道菌群。腸道中的微生物與人體免疫系統及能量代謝密切相關，辣椒素可能增加部分有益菌的比例，這些菌群所產生的代謝物，可能協助調節發炎反應與能量利用，同時有助於維持腸道屏障功能。

張家銘也提醒，並非每個人都適合吃辣，如果本身有胃食道逆流、胃炎或消化性潰瘍，辣椒可能刺激胃黏膜，使症狀加重。腸躁症患者有時也可能因食用辣食出現腹痛或腹瀉。對於平時較少吃辣的人而言，突然食用過辣食物也可能造成腸胃不適。

胃食道逆流

延伸閱讀

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

科學人／薄荷的涼是真的涼嗎？研究揭真相：不會立刻消失

相關新聞

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

台中深夜密集2震 氣象署：能量釋放輪到地震空白區 後續可能規模4餘震

台中市西屯區與南屯區昨天深夜短短1小時內發生兩起極淺層地震，其中1起達芮氏規模4.5，彰化縣最大震度達4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨晚台中地震發生在地震空白區，若某些區域長時間較少發生地震，代表地殼能量可能持續累積，一旦釋放便可能出現地震，且震源深度較淺，後續可能有規模3.5到4餘震。

影／香港旅客桃機迷路衝上道路奔跑 航警即時協助引導

桃園國際機場今天上午發生旅客在道路上奔跑情形。航空警察局表示，上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現一名約48歲的香港籍女子於道路中央奔跑，員警見狀立即上前關心，並將她引導至路旁，以確保人車安全。

辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，辣椒帶來的辣味來自其中的「辣椒素」，這個成分不僅影響味覺，也會引發一連串生理反應。

滿頭問號！斑馬線前出現「4S方格」 內行人解答

台北市辛亥路二段出現四個白色小S方格，網友好奇詢問該標記含義。內行網友表示這是測速照相機的感應線圈，用以感應紅燈越線及車流情況。台灣政府針對交通安全持續改善措施，盼提升行人安全。

國道重大建設多基金財務壓力大 高公局擬發行公債或借款

國道基金近年財務流動性持續不足，立法院預算中心先前就指出，預估民國115年底營運資金將短缺266.94億元，流動比率更可能降至14.25%，顯示短期資金調度壓力沉重，財務結構出現警訊。對此，交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。