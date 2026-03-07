快訊

草莓不是莓果類！農糧署揭3大常見迷思：5月也能吃到國產貨

聯合新聞網／ 綜合報導
每年草莓季到來時，總會掀起一波購買熱潮。農糧署近日整理常見的3大草莓迷思，分享不少關於草莓的觀念。圖／聯合報系資料照 胡蓬生

每年草莓季到來時，總會掀起一波購買熱潮。農糧署近日整理常見的3大草莓迷思，分享不少關於草莓的觀念，甚至隨著設施栽培調節，5月都能看到國產草莓！

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA－農糧署」表示，最常見的迷思就是「草莓只有冬天才有」，因隨著設施栽培技術發展，草莓產季已不再侷限於冬季，國產草莓通常從前一年11月開始上市，一直延續到隔年5月，其中以1月至3月中下旬風味最佳、產量也最多。

第二個迷思是「變形草莓能不能吃」。農糧署解釋，草莓外型不規則，多半是授粉不完全，或花粉聚合發育造成，外觀才會出現奇特形狀，只要沒有腐爛或發霉，基本上都可以安心食用。

第三個迷思是許多人不知道的冷知識：「草莓其實不是莓果」，農糧署說明，依植物學定義，莓果是由單一花的子房發育而成，但草莓紅色可食用的部分其實是花托膨大形成的「聚合果」，表面一顆顆小點才是真正的果實，也就是所謂的瘦果。

本站曾報導，不少民眾都趁著產季入手新鮮草莓，但買回家後卻不知道該如何保存。對此，有一名甜點店老闆指出，可以在下方鋪廚房紙巾，把草莓的蒂頭葉子那端朝下放，不要疊在一起，草莓上再放一兩張廚房紙巾吸濕，蓋起來放冰箱冷藏保存，就可以維持草莓新鮮度。

另外，也有一名水果行老闆分享，用報紙把整個草莓籃子包起來，再裝進大塑膠袋綁起來，放冷藏保存，提醒草莓不要洗過才冰，不然會爛掉。

