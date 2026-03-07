決策輔助系統提升高血脂病人疾病控制率達45% 北醫大爭取胸痛中心認證

急性心肌梗塞急救反應醫院急重症醫療量能，北醫附醫除強化內部治療流程，另針對病人術後生活品質實施監控，導入血脂決策輔助系統，整合資訊主動性患者示警，並提供用藥建議，高風險族群血脂控制達標率提升26%。該院近期宣布參與美國心臟協會（AHA）舉辦的國際全方位胸痛中心認證計畫，並將向國際分享台灣智慧照護經驗。

北醫附醫昨天與美國心臟協會代表團簽署「參與協議書」，院長施俊明表示，急性心肌梗塞的救治是衡量醫院急重症實力的重要指標，北醫附醫身為重度級急救責任醫院，建構完整且高效率的治療流程，到院後至接受心導管治療（D2W）時間達成率優於醫學中心的標準，亦高於重症照護要求的標準。

美國心臟協會亞太地區品質與認證計劃經理譚嘉欣表示，急性冠心症的救治流程仰賴跨團隊緊密協作與數據導向的品質管理，均為不可或缺的關鍵要素。施俊明說，北醫附醫將與美國心臟協會合作，導入「心肌梗塞照護品質計劃（Get With The Guidelines®）」，提升照護品質及救護標準流程，將台灣特有的智慧照護經驗與數位轉型成果回饋至國際平台，促進雙向交流，與國際接軌。

北醫附醫副院長黃群耀說，除優化院內治療流程，更要提升患者的術後生活品質，針對出院後血脂控制不佳的臨床痛點，北醫附醫導入「血脂決策輔助系統」，透過資訊整合與主動示警機制，精準掌握高風險患者狀況並優化用藥建議，患者出院後低密度膽固醇（LDL-C）檢驗率由39%提升至77%，高風險族群血脂控制達標率亦由19%提升至44.8%，明顯提升高風險族群的脂達標率。

黃群耀表示，爭取胸痛中心國際認證，不僅是為制度上升級，更是對生命的承諾，未來將持續強化院前、院中與院後的無縫接軌照護，透過標準化流程、數據監測與智慧醫療整合，進一步縮短搶救時間、提升治療品質與病人預後。讓國際社會看見台灣在心血管照護領域的卓越表現。