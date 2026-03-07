滿頭問號！斑馬線前出現「4S方格」 內行人解答

馬路上的交通號誌與標線種類繁多，近日一名網友分享，在馬路口看到4個小S方格，讓他看了相當疑惑，不理解是什麼意思。貼文一出後，引起廣大網友熱議，也有內行網友提供解答。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出拍攝地點位於台北市辛亥路二段，畫面中斑馬線前方的地面，有四個白色的小S方格，讓他相當好奇發問「這4個S是什麼？」。

貼文一出後，不少網友都開玩笑表示「那是超人的降落地點」、「馬力歐賽車起跑的起點」、「4S的車專用格」、「4S：整理、整頓、清掃、清潔」、「4S如歸」、「S鐵支」、「Speed，效果類似馬力歐賽車的加速方格」。

此外，留言區有內行網友提供解答，指出「感應線圈，通常搭配測速照相機使用」、「測速照相用的感應線圈」、「我記得感應線圈的記號，壓到就會拍照」、「Sensor，重力感應區。目的有幾個，其中一個是感應紅燈越線；還有一個目的是感應車流，在沒有車子壓在感應區時，紅綠燈不會分配時間給該路口」。

事實上，台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。本站曾報導，一名網友發現路口處，多設置了一塊方形的藍色區域，好奇有什麼用途？

對此，台北市政府交通局表示，藍色區塊為「行人友善區」，提醒駕駛人減速慢行、注意行人。實施之後，車輛降速達26.52%，事故也減少22.22%。交通局也提醒民眾，若超過時速30公里，將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，違者最高可開罰3萬6000元。