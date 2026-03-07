快訊

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

滿頭問號！斑馬線前出現「4S方格」 內行人解答

聯合新聞網／ 綜合報導
馬路上的交通號誌與標線種類繁多，近日一名網友分享，在馬路口看到4個小S方格，讓他看了相當疑惑，不理解是什麼意思。示意圖，本報資料照片
馬路上的交通號誌與標線種類繁多，近日一名網友分享，在馬路口看到4個小S方格，讓他看了相當疑惑，不理解是什麼意思。示意圖，本報資料照片

馬路上的交通號誌與標線種類繁多，近日一名網友分享，在馬路口看到4個小S方格，讓他看了相當疑惑，不理解是什麼意思。貼文一出後，引起廣大網友熱議，也有內行網友提供解答。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出拍攝地點位於台北市辛亥路二段，畫面中斑馬線前方的地面，有四個白色的小S方格，讓他相當好奇發問「這4個S是什麼？」。

貼文一出後，不少網友都開玩笑表示「那是超人的降落地點」、「馬力歐賽車起跑的起點」、「4S的車專用格」、「4S：整理、整頓、清掃、清潔」、「4S如歸」、「S鐵支」、「Speed，效果類似馬力歐賽車的加速方格」。

此外，留言區有內行網友提供解答，指出「感應線圈，通常搭配測速照相機使用」、「測速照相用的感應線圈」、「我記得感應線圈的記號，壓到就會拍照」、「Sensor，重力感應區。目的有幾個，其中一個是感應紅燈越線；還有一個目的是感應車流，在沒有車子壓在感應區時，紅綠燈不會分配時間給該路口」。

事實上，台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。本站曾報導，一名網友發現路口處，多設置了一塊方形的藍色區域，好奇有什麼用途？

對此，台北市政府交通局表示，藍色區塊為「行人友善區」，提醒駕駛人減速慢行、注意行人。實施之後，車輛降速達26.52%，事故也減少22.22%。交通局也提醒民眾，若超過時速30公里，將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，違者最高可開罰3萬6000元。

延伸閱讀

高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

相關新聞

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

台中深夜密集2震 氣象署：能量釋放輪到地震空白區 後續可能規模4餘震

台中市西屯區與南屯區昨天深夜短短1小時內發生兩起極淺層地震，其中1起達芮氏規模4.5，彰化縣最大震度達4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨晚台中地震發生在地震空白區，若某些區域長時間較少發生地震，代表地殼能量可能持續累積，一旦釋放便可能出現地震，且震源深度較淺，後續可能有規模3.5到4餘震。

影／香港旅客桃機迷路衝上道路奔跑 航警即時協助引導

桃園國際機場今天上午發生旅客在道路上奔跑情形。航空警察局表示，上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現一名約48歲的香港籍女子於道路中央奔跑，員警見狀立即上前關心，並將她引導至路旁，以確保人車安全。

辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，辣椒帶來的辣味來自其中的「辣椒素」，這個成分不僅影響味覺，也會引發一連串生理反應。

滿頭問號！斑馬線前出現「4S方格」 內行人解答

台北市辛亥路二段出現四個白色小S方格，網友好奇詢問該標記含義。內行網友表示這是測速照相機的感應線圈，用以感應紅燈越線及車流情況。台灣政府針對交通安全持續改善措施，盼提升行人安全。

國道重大建設多基金財務壓力大 高公局擬發行公債或借款

國道基金近年財務流動性持續不足，立法院預算中心先前就指出，預估民國115年底營運資金將短缺266.94億元，流動比率更可能降至14.25%，顯示短期資金調度壓力沉重，財務結構出現警訊。對此，交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。