台中深夜密集2震 氣象署：能量釋放輪到地震空白區 後續可能規模4餘震

台中市西屯區與南屯區昨天深夜短短1小時內發生兩起極淺層地震，其中1起達芮氏規模4.5，彰化縣最大震度達4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨晚台中地震發生在地震空白區，若某些區域長時間較少發生地震，代表地殼能量可能持續累積，一旦釋放便可能出現地震，且震源深度較淺，後續可能有規模3.5到4餘震。

對於此次地震成因，吳健富說，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，長期受到板塊擠壓影響。當菲律賓海板塊持續向西北方向推擠歐亞大陸板塊時，地殼應力會由台灣東部逐漸向西傳遞，並在西部淺層地層累積，當能量釋放時便形成地震。

吳健富表示，此次地震震源深度較淺，因此震動較容易傳到地表，也讓地表民眾感受較為明顯。加上震央位於人口密集的都會區附近，深夜發生更容易引起民眾注意。

他指出，台灣過去數十年間曾發生多起中大型地震，例如921集集地震、2016年美濃地震、2018年花蓮地震、2022年關山池上地震以及2024年花蓮地震等。這些地震顯示台灣本就處於地震活動頻繁區域，屬於板塊交界帶的正常地質現象。

此外，地震學上也有所謂「地震空白區」概念。吳健富說，若某些區域長時間較少發生地震，代表地殼能量可能持續累積，一旦釋放便可能出現地震。此次編號第20號地震，從學理上來看即屬於這類型的能量釋放。

至於民眾關心是否會有後續餘震，吳健富表示，依目前研判，此次地震後續餘震數量應不會太多，即使出現餘震，規模多半可能落在規模3.5至4之間，整體影響有限，但相關單位仍會持續監測。