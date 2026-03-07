台中6日深夜地震規模4.5 氣象署：留意彰化斷層

台中6日深夜發生芮氏規模4.5地震。氣象署地震測報中心今天表示，地震位於車籠埔、彰化斷層間，前者在921地震已釋放能量，而彰化斷層至今恐已累積一定能量，確需關切。

根據中央氣象署網站，昨晚11時14分發生規模4.5地震，震央在台中市政府西北西方4.4公里（位於台中市西屯區），地震深度27公里，彰化縣最大震度4級、台中市震度3級。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，這起地震主要原因是菲律賓海板塊向西北碰撞歐亞大陸板塊，應力從東部慢慢遞延到台灣西部，並蓄積在淺部地層，因此地震振動會讓位於地表的民眾更有感覺。

吳健富指出，台灣過去數十年來已在各地發生相當多的中大規模地震，例如：921地震、0206美濃地震、0206花蓮地震、0403地震、0121大埔地震等，而此時在地震未曾或極少發生之處，在地震學理上屬於「地震空白區」，很容易發生地震，昨晚這起規模4.5地震就屬此類型。

吳健富表示，根據地震資料庫搜尋昨晚地震震央半徑30公里的資料，此地區自1973年以來的地震，主要是921地震的餘震為主；根據統計，包含昨晚這起地震在內，2000年以來僅4起。

吳健富指出，台灣西部因為板塊碰撞擠壓，因此造成很多破碎帶及活動斷層，昨晚西屯區地震就剛好位在車籠埔斷層與彰化斷層間。

吳健富提到，車籠埔斷層在921地震時已釋放能量，而彰化斷層根據文獻在1848年曾有大規模地震發生紀錄，至今可能已累積一定能量，確實需要關切；但地震無法預測，仍舊要提醒民眾做好相關防震準備。

至於後續是否會有餘震，吳健富表示，預估應不會有太多餘震；如果有餘震，研判規模會在3.5到4之間。