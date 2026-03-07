快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗公館10.8度比迎風面地區冷原因曝 東北季風擾周末…北東溼答答

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天東北季風較強，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，北台灣明顯偏涼。本報資料照片
今天東北季風較強，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，北台灣明顯偏涼。本報資料照片

今天清晨本島平地低溫出現在苗栗以南的中部地區，最低溫為苗栗公館10.8度，雲林古坑也只有11.7度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原因是受到東北季風增強南下帶來冷空氣影響，配合雲量偏少的輻射冷卻作用；至於北部、東北部因為雲量偏多，缺少輻射冷卻作用，溫度反而不像中部來得低。

今天東北季風較強，不過，他說，中層水氣減少，因此降雨明顯減緩，迎風面基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，苗栗往南相對晴朗。北台灣明顯偏涼，新竹及以北到宜蘭一帶白天高溫17至20度，苗栗及以南到嘉義還有花蓮、台東一帶高溫21至25度，南高屏地區高溫26至28度，南北之間的溫差相當明顯。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，輻射冷卻較明顯的區域可能會降到10至12度之間，偏涼到偏冷的溫度，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫14至16度，輻射冷卻較明顯的地方有機會降到12至14度。中南部的日夜溫差顯著，早出晚歸特別注意。

明天仍受東北季風影響，吳聖宇表示，季風強度稍微減弱，水氣仍然較少，天氣型態跟今天類似，迎風面基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶仍有些局部短暫陣雨，桃竹一帶為多雲或多雲到晴，苗栗以南為晴到多雲天氣。

溫度方面，他說，明天桃園、大台北到宜蘭一帶仍較偏涼，白天高溫18至20度，新竹苗栗及花蓮台東等地高溫22至24度，中部地區高溫24至26度，南部高溫26至28度。明晚到下周一清晨中北部、東北部空曠地區低溫16至18度，空曠地區低溫14度或以下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區16度或以下，注意輻射冷卻低溫發生的機會，以及日夜溫差較為明顯的情況。

吳聖宇表示，下周一到下周二華南雲雨帶東移，有另一波東北季風遞補南下，季風強度再度增強，下周一白天在台中以北到東半部地區降雨逐漸增多，下周一晚間到下周二白天可能中部地區及南部山區有局部短暫陣雨機會。下周二晚間之後，水氣才會減少，東北季風慢慢減弱，西半部地區降雨才會逐漸減少，轉為多雲天氣，東半部則仍會有局部短暫陣雨機會。

因為東北季東北季風增強又會帶來北方的冷空氣，吳聖宇表示，因此下周一下半天開始北台灣的溫度又將會有逐漸下降的趨勢，白天高溫的預報看起來跟周日差不多。下周二白天東北季風較強，配合降雨較多的情況，各地溫度都較偏涼。

吳聖宇表示，下周三將是東北季風相對較弱的一個空檔，水氣也較少，除了迎風面的基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶仍有局部短暫陣雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣型態。下周四到下周六則是又有一波東北季風南下增強的過程，中層也有一個較深的短波槽要經過台灣附近，但是水氣看起來不多，短波槽經過後有明顯的乾空氣要進來，因此下周後期的這波東北季風南下可能對天氣的部分影響較有限。

他預估下周四北部、東半部有些短暫陣雨機會，到了下周五、六各地大致都是晴到多雲的天氣型態，甚至15日東北季風減弱，空氣依然偏乾，各地仍將維持晴到多雲的天氣為主。

吳聖宇表示，值得注意的是，下周後半的這波東北季風因為中層短波槽線預報相當明顯，往南擺動的幅度也很大，帶動南下的冷空氣會不會較強很值得觀察。目前預報雖然還是東北季風等級，但也不排除會達到冷氣團程度。尤其是如果搭配轉乾之後的輻射冷卻作用，出現低溫的機會應該是有的，後續的預報變化需要持續多加留意。春季的天氣跟溫度變動都很大，注意最新預報資料的更新情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 低溫 苗栗

延伸閱讀

周末天氣東北季風主導 北台灣明天氣溫稍回升 新竹以南陽光燦爛

氣象署天氣展望 未來2周東北季風接力影響 北東偏涼

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

未來1周3波東北季風接連南下 北東雨多降溫 中南部日夜溫差大

相關新聞

台中深夜密集2震 氣象署：能量釋放輪到地震空白區 後續可能規模4餘震

台中市西屯區與南屯區昨天深夜短短1小時內發生兩起極淺層地震，其中1起達芮氏規模4.5，彰化縣最大震度達4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨晚台中地震發生在地震空白區，若某些區域長時間較少發生地震，代表地殼能量可能持續累積，一旦釋放便可能出現地震，且震源深度較淺，後續可能有規模3.5到4餘震。

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

今晨東半部雲層厚較多，伴隨降水回波，東半部有零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗。

影／香港旅客桃機迷路衝上道路奔跑 航警即時協助引導

桃園國際機場今天上午發生旅客在道路上奔跑情形。航空警察局表示，上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現一名約48歲的香港籍女子於道路中央奔跑，員警見狀立即上前關心，並將她引導至路旁，以確保人車安全。

台中深夜連2震規模4.5 網議論震央在7期「像被炸到一樣」

台中市昨天深夜接連發生2起有感地震，先是昨晚10時16分，震央在台中市南屯區芮氏規模3.1的小區域有感地震；接著將近1小時之後，昨晚11時14分在台中市西屯區芮氏規模4.5的顯著有感地震，12縣市包括離島的澎湖縣都有感，各地震度級以彰化縣地區最大震度4級、台中市地區最大震度3級為最。

決策輔助系統提升高血脂病人疾病控制率達45% 北醫大爭取胸痛中心認證

急性心肌梗塞急救反應醫院急重症醫療量能，北醫附醫除強化內部治療流程，另針對病人術後生活品質實施監控，導入血脂決策輔助系統，整合資訊主動性患者示警，並提供用藥建議，高風險族群血脂控制達標率提升26%。該院近期宣布參與美國心臟協會（AHA）舉辦的國際全方位胸痛中心認證計畫，並將向國際分享台灣智慧照護經驗。

天梯退燒…蓋纜車能救觀光？ 南投3大難點待克服

曾掀起觀光熱潮的南投太極峽谷天梯，因設施老舊、交通不便與風災影響，遊客逐年下滑。南投縣政府規畫興建全長1.7公里纜車，串聯天梯、青龍瀑布與八卦茶園，並結合露營區與高空設施活化景區。但峽谷地形敏感、氣候多變，纜車營運成本高，能否真正重振南投觀光仍是挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。