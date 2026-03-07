世界棒球經典賽帶動運彩買氣 中華隊首戰連吞2敗買運彩球迷哀號

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
世界棒球經典賽帶動運彩買氣，許多球迷到簽注站以投注方式為中華隊「應援」。圖／讀者提供
世界棒球經典賽帶動運彩買氣，許多球迷到簽注站以投注方式為中華隊「應援」。圖／讀者提供

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊帶著國人高度期待出征國際賽場，卻在前2戰接連遭遇挫敗，先以0比3不敵澳洲隊，接著又以0比13敗給日本隊，連續2場遭到完封，讓不少關心賽事的球迷感到失落。然而，隨著賽事開打，運動彩券買氣也升溫，許多球迷到簽注站以投注方式為中華隊「應援」，嘉義地區更出現投注人潮。

嘉義市彩券公會理事長江時君表示，春節過後刮刮樂熱潮降溫，剛好由世界棒球經典賽帶動運動彩券補上熱度。這2天觀察發現，不少球迷在看球賽前都會到彩券行投注，為比賽增添刺激感。投注族群以年輕人居多，男性仍是主要客群，但女性比例也不低，大約占3分之1。

在投注金額方面，多數民眾採取小額娛樂模式，從100元到1000元、2000元不等。江時君笑說，自己也是球迷，也會跟著下場投注支持中華隊，「看球賽再加上一點投注，氣氛會更熱鬧。」運動彩券常見投注方式主要分為三大類，包括「勝負」、「大小分」以及「單雙」，不同玩法各有球迷喜好。江時君觀察，在首場中華隊對戰澳洲時，幾乎呈現一面倒支持中華隊的情況，許多球迷投注中華隊勝出，讓當天彩券銷售量明顯高於平常。不過比賽結果卻爆出冷門，中華隊以0比3吞敗，也讓不少球迷大嘆可惜。

到了第2場對戰日本隊時，部分投注者開始轉為保守策略，有人押注日本隊獲勝，甚至投注日本隊將大勝超過5分。結果最終比數為0比13，日本隊提前結束比賽，也讓押中大比分差距的球迷順利獲得彩金。以當時賠率計算，若投注日本隊勝出超過5分，下注1000元可獲得約520元以上彩金。

江時君說，運彩賠率會依投注金額與人數調整，雖然中華隊前2戰失利，但球迷熱情並未消退。接下來將對上捷克與韓國隊，江時君認為運動彩券買氣仍有機會持續升溫。許多球迷期待中華隊在後續賽事打出精彩表現，也希望在為國家隊加油的同時，為自己帶來一點小小的幸運與驚喜。

世界棒球經典賽帶動運彩買氣，許多球迷到簽注站以投注方式為中華隊「應援」。圖／讀者提供
世界棒球經典賽帶動運彩買氣，許多球迷到簽注站以投注方式為中華隊「應援」。圖／讀者提供

