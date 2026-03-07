快訊




聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

台中市昨天深夜接連發生2起有感地震，先是昨晚10時16分，震央在台中市南屯區芮氏規模3.1的小區域有感地震；接著將近1小時之後，昨晚11時14分在台中市西屯區芮氏規模4.5的顯著有感地震，12縣市包括離島的澎湖縣都有感，各地震度級以彰化縣地區最大震度4級、台中市地區最大震度3級為最。

有台中網友發現震央在七期重劃區一帶，也有網友透露聽到地鳴聲，紛紛湧入中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」留言，「台中市西屯區竟然會發生地震」、「一個奇妙的位置」、「台中南區像有東西墜落地板，用力向下彈」、「超級大力與大聲」、「我覺得地板垂直跳一下」、「晃一大下的怪地震」、「罕見的震央地帶，莫非西屯有斷層沒發現」、「大肚這邊是上下震，真可怕」、「震一下超大力」、「大肚這邊突然咚一聲就震了」、「我在沙鹿，聽到蹦一聲，開始搖」、「用扭的震動」、「像被炸到一樣突然一下」、「感覺好像從門後往門前用力晃了一大下，還以為被撞到的樣子」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

澎湖縣 地震 台中

台中深夜連2震規模4.5 網議論震央在7期「像被炸到一樣」

