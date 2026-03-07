周末天氣東北季風主導 北台灣明天氣溫稍回升 新竹以南陽光燦爛

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
本周末天氣為東北季風主導。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

本周末天氣為東北季風主導。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至明天清晨，仍受東北季風影響，北台灣天氣較涼，其它地區早晚亦涼。

明天白天起東北季風減弱，他說，北台灣氣溫稍稍回升，新竹以南白天陽光燦爛；基隆北海岸、東北部、東半部地區及大台北山區都有局部短暫雨機會，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

他表示，今、明兩天低溫預測，中部以北及宜蘭地區14至16度之間，南部、花東及澎湖地區16至19度，金門及馬祖地區低溫則分別為11至13及10至12度。今、明兩天的高溫預測，北部、宜蘭、花蓮及澎湖地區17至23度之間，中南部及台東地區23至28度，金門及馬祖地區高溫則分別為17至19及13至14度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

美伊續戰 桶裝瓦斯價格喊漲 民眾焦慮

美伊衝突持續，衝擊國際能源價格，國內桶裝瓦斯價格也看漲。南彰地區傳出每桶廿公斤桶裝瓦斯漲價十元，當地瓦斯行表示，漲價原因未被告知，但懷疑與戰爭有關。新北小吃業者也說，已被通知下次叫瓦斯時，每桶漲四十元，擔心戰爭若拖太久，就怕每桶恐飆出千元高價。

油價波動 下周汽油可能漲3元

美伊戰爭爆發，國際油價波動大，恐出現輸入性通膨，中油浮動油價公式指標油價四天漲十四點三三美元，加上新台幣貶值，預估下周汽油零售價每公升恐將漲三元，柴油每公升漲一點一元，調漲後，九二無鉛汽油將飆破卅元大關，銷售量最大的九五無鉛汽油，每公升卅一點九元。

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

今晨東半部雲層厚較多，伴隨降水回波，東半部有零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗。

未來1周3波東北季風接連南下 北東雨多降溫 中南部日夜溫差大

東北季風影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今明兩天水氣減少，降雨範圍縮減至迎風面為主，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其餘地區多雲或有陽光天氣。

深夜11時14分台中發生規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第20號顯著有感地震報告，今天深夜11時14分，在台中市政府西北西方 4.4 公里 ，位於台中市西屯區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度27公里。

橘世代／【AI時代──長者篇】長者瘋AI 是書僮也是閨蜜

作家袁瓊瓊日前在臉書分享，她習慣把大兒子當成情緒垃圾桶，後來才知道，兒子其實把這些煩惱都倒給ChatGPT。去年她中風發作時，兒子第一時間將症狀輸入ＡＩ，立刻得到明確回應：「叫救護車。」她強調生病仍應就醫，但那次ＡＩ給了即時而明確的建議。她也說，最有趣的是與ＡＩ吵架，對方從不厭煩，在情緒低潮時，那些「ＡＩ雞湯」仍然受用，她在貼文最後寫道：「老人家都該去試試ＡＩ。」

