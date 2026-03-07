聽新聞
周末天氣東北季風主導 北台灣明天氣溫稍回升 新竹以南陽光燦爛
本周末天氣為東北季風主導。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至明天清晨，仍受東北季風影響，北台灣天氣較涼，其它地區早晚亦涼。
明天白天起東北季風減弱，他說，北台灣氣溫稍稍回升，新竹以南白天陽光燦爛；基隆北海岸、東北部、東半部地區及大台北山區都有局部短暫雨機會，其它地區則維持為多雲到晴天氣。
他表示，今、明兩天低溫預測，中部以北及宜蘭地區14至16度之間，南部、花東及澎湖地區16至19度，金門及馬祖地區低溫則分別為11至13及10至12度。今、明兩天的高溫預測，北部、宜蘭、花蓮及澎湖地區17至23度之間，中南部及台東地區23至28度，金門及馬祖地區高溫則分別為17至19及13至14度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
