周末天氣東北季風主導 北台灣明天氣溫稍回升 新竹以南陽光燦爛

作家袁瓊瓊日前在臉書分享，她習慣把大兒子當成情緒垃圾桶，後來才知道，兒子其實把這些煩惱都倒給ChatGPT。去年她中風發作時，兒子第一時間將症狀輸入ＡＩ，立刻得到明確回應：「叫救護車。」她強調生病仍應就醫，但那次ＡＩ給了即時而明確的建議。她也說，最有趣的是與ＡＩ吵架，對方從不厭煩，在情緒低潮時，那些「ＡＩ雞湯」仍然受用，她在貼文最後寫道：「老人家都該去試試ＡＩ。」

2026-03-07 00:00