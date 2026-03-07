聽新聞
0:00 / 0:00
東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖
今晨東半部雲層厚較多，伴隨降水回波，東半部有零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗。
溫度方面，吳德榮說，今天北台偏涼微冷，中南部日夜溫差大，明天各地氣溫略升。北部13至19度、中部12至28度、南部14至30度、東部13至28度。下周一轉偏東風，水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。
吳德榮表示，下周二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉冷。下周三東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率。
下周四起16日大陸高壓乾空氣南下，吳德榮表示，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫很低，日夜溫差很大；此外，濕度也偏低，天乾物燥，山區掃墓需小心火燭。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。