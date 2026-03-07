東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

今晨東半部雲層厚較多，伴隨降水回波，東半部有零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗。

溫度方面，吳德榮說，今天北台偏涼微冷，中南部日夜溫差大，明天各地氣溫略升。北部13至19度、中部12至28度、南部14至30度、東部13至28度。下周一轉偏東風，水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。

吳德榮表示，下周二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉冷。下周三東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率。

下周四起16日大陸高壓乾空氣南下，吳德榮表示，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫很低，日夜溫差很大；此外，濕度也偏低，天乾物燥，山區掃墓需小心火燭。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。