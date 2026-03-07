未來1周3波東北季風接連南下 北東雨多降溫 中南部日夜溫差大

東北季風影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今明兩天水氣減少，降雨範圍縮減至迎風面為主，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其餘地區多雲或有陽光天氣。

溫度方面，周末北部、東北部、東部偏涼。今天北部、東北部白天高溫17至19度，花蓮19至21度，中部及台東23至25度，南部26至28度，南北溫差大。今晚到明天清晨，中北部、東北部市區低溫14至15度、空曠地區12至14度或更低；南部與花東市區16至18度、空曠地區15度或以下，留意輻射冷卻造成局部低溫與中南部日夜溫差。

明天白天北部、東北部及花蓮回升至20至23度，中部及台東24至26度，南部仍26至28度。明晚到下周一清晨中北部、東北部市區15至17度、空曠地區14度或以下，南部與花東市區17至19度、空曠地區16度或以下，仍要注意輻射冷卻與日夜溫差。

下周一、下周二將再有一波東北季風遞補，水氣通過，迎風面北部、東半部降雨可能增多，中南部平地雲量增加，山區亦有局部短暫陣雨機會。下周一白天溫度變化不大，北部、東北部、花蓮20至23度，中部及台東24至26度，南部26至28度。下周一夜間起冷空氣逐漸影響，下周一夜間至下周二清晨，中北部、東北部市區15至17度、空曠地區14度或以下，南部與花東市區17至19度、空曠地區16。度或以下。

下周二白天高溫轉降，北部、東北部至花蓮18至20度，中部及台東21至23度，南部23至25度。下周二夜晚到下周三清晨再偏涼，中北部、東北部市區14至15度、空曠地區12至14度或以下，南部與花東市區16至17度、空曠地區15度或以下。

下周三至下周五仍有另一波東北季風南下，未來7至10天屬東北季風較頻繁的型態，約有2至3波接連影響，中間空檔不明顯。整體水氣不多，降雨變化仍以迎風面為主。冷空氣強度不算特別強，氣溫起伏以北部、東北部、東部較明顯，中南部則主要反映在日夜溫差偏大的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。