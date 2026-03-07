健康你我他／加入窈窕減重社團 天天上傳數據督促

過年前全家出國十幾天，跟著旅遊團吃香喝辣，晚上回到飯店再繼續吃喝，整個大放鬆縱情吃喝的結果，就是全家體重平均重了3公斤。看到鏡中的自己，臉頰圓潤，褲子差點拉不上，驚覺不能再繼續吃下去了。

年後節食減肥，並非不吃，而是適量的吃，且三餐都要吃，多吃蛋白質，非正餐就盡可能不亂吃。即便是冬天，我自製一道菜涼拌杏鮑菇豆皮，再搭上大量青菜，好吃又營養且容易飽足。

這道涼拌菜作法：豆皮可以取代麵條，少些澱粉多點蛋白質；杏鮑菇則以電鍋蒸過後再手撕，蒸後放久一點才不會生水，手撕較能吃到味道，加一點辣椒、香油、醬油或烏醋，也可以加大蒜、香菜，再撒上些許芝麻即可。

年後除了飲控，還需要適度運動，不能餓著肚子運動，一定要睡飽才能運動，若睡眠不足、下班後疲累，就不要運動。

為了讓自己不懈怠，我加入窈窕減重社團，社團規定每天都要上傳食物照片及體重、體脂肪數據，看別人數據一天天下降，我也不好意思不努力減重，有群組夥伴的督促，三餐都不敢亂吃。漸漸地，看到每天體重數字逐漸減少，非常有成就感，相信恢復年前窈窕體態指日可待。