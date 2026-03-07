愛肝達人站／當細胞也開始叫外送

近年來，外送平台幾乎成了都市生活的一部分。過去下班回家，還得打開冰箱沉思幾分鐘：「今天到底要吃什麼？」如今只要滑滑手機，牛肉麵、鹽酥雞、珍珠奶茶，很快就有人送到門口。

有人打趣說，古人講「秀才不出門，能知天下事」，放在今天，大概可以改成：「秀才不出門，能吃天下物。」

其實在人體裡面，也早就存在一套更精密的「外送系統」。只不過細胞沒有手機，也沒有外送平台，它們用的是一種叫做外泌體（exosome）的小囊泡。

外泌體是細胞分泌出的奈米級小包裹，直徑大約只有三、四十到一百多奈米，比病毒還小。裡面裝著蛋白質、脂質以及各種RNA分子。這些小包裹會隨著血液或體液在體內「流浪」，被其他細胞接收。收到訊息的細胞可能因此調整免疫反應、修復組織，甚至改變發炎或代謝狀態。換句話說，細胞之間其實也在互相寄送「生物快遞」。

近十多年來，外泌體逐漸成為生物醫學研究的重要領域。科學家發現，這些天然的小囊泡似乎能攜帶訊息跨越細胞之間的界線，因此有人設想，未來或許可以利用它們來傳遞藥物、調節免疫反應，甚至在再生醫學中扮演角色。

只是目前多數研究仍停留在基礎研究或早期臨床試驗階段。不同細胞來源的外泌體，其內容物差異很大，進入人體後會產生什麼作用，安全性如何，仍有許多問題需要時間釐清。

科學研究通常走得很慢，但人類的想像力往往跑得很快。

門診曾遇到一位B型肝炎患者。聽朋友介紹，接受了幾次外泌體注射，希望能「調整體質」。不久後開始覺得疲倦。抽血檢查時，肝指數已飆到上千，血中的B型肝炎病毒量也高得驚人。經過抗病毒藥物治療後，肝功能才慢慢恢復。病人苦笑說，本來是想養肝，差點變成「爆肝」。

另一位女性則因為疲倦與體重下降來求診。檢查後發現罹患惡性程度極高的淋巴瘤。病史中提到，過去半年曾接受過數次外泌體相關療程。雖然經過專家團隊積極治療，但病情仍迅速惡化，回天乏術。

當然，這些個案並不能直接證明外泌體與疾病之間存在因果關係。但至少提醒一件事：當醫學證據仍有限時，把新興療法當成萬靈丹，往往並不安全。

人體其實是一個極其複雜的生物系統。數十兆個細胞各司其職：肝細胞忙著解毒代謝，免疫細胞在體內巡邏，神經細胞負責高速傳遞訊息。外泌體只是這套細胞溝通網絡中的一種方式。

如果把人體想像成一座城市，細胞每天寄出無數「訊息包裹」，彼此協調運作。這套系統演化了幾億年，其實相當可靠。反倒是人類的大腦，有時比較心急。

一聽到「抗老」、「回春」、「再生醫學」，就忍不住想趕快下單，好像青春也可以外送到家。

只是細胞的配送系統畢竟不像外送平台。外送送錯了，大不了退餐、給個一顆星；身體如果收錯了訊息，可沒有客服中心。

有時候，付出的代價，甚至是生命。所以當有人說打一針外泌體就能年輕幾歲時，不妨先想一想：這一單細胞的包裹，究竟是醫學研究，還是過度想像？畢竟人體只有一個，而細胞的「外送系統」，可沒有七天鑑賞期。

