科普好健康／「深腦刺激術」治巴金森 也跨足治重度癲癇、憂鬱

被稱為「腦部心律調節器」的深腦刺激術（Deep Brain Stimulation，DBS），近年運用範圍愈來愈廣，除了治療巴金森氏症、原發性顫抖症等疾病，年初，台大醫院運用深腦刺激術治療全台首例「藥物難治型癲癇」患者；在美國，深腦刺激術的運用範圍已從傳統的運動障礙疾病，跨足至情緒調節迴路，透過臨床研究與嚴格審查機制，治療難治型憂鬱症。

1980年代，一位法國的神經外科醫師，透過「燒灼術」治療巴金森氏症患者，使深腦刺激術問世。他為了將患者大腦中過度活躍的視丘或蒼白球組織燒掉，先確認視丘與蒼白球位置，於是進行電刺激測試，結果患者手部的劇烈抖動在電擊時消失。

後經實驗發現，特定頻率的電擊能產生與燒灼術相仿的臨床治療效果，且電擊可以依照患者反應，調整電流大小與頻率。燒灼術一旦燒錯位置，恐無法挽回。

深腦電刺激術的手術方式，是將帶有微小電極的導線置入腦內，並經由位於皮下的延長線，連接至植於鎖骨附近的神經刺激器，藉由精確地將電流刺激傳送到腦部需要刺激的位置。

以巴金森氏症為例，首選的刺激位置在「視丘下核（STN）」，其次為「內蒼白球（GPi）」，視丘下核是運動迴路中的重要中繼站，體積雖小，卻極為關鍵，透過電流調控該處的異常放電的神經迴路訊號，可改善患者的僵硬、緩慢與異動症。

除了巴金森氏症，其他的腦部疾病也嘗試運用深腦刺激術治療，如與巴金森氏症相似的原發性顫抖症、癲癇等，都陸續發現可以透過刺激特定位點，達到改善效果。

原發性顫抖症刺激位點為「視丘腹中間核」（Vim），該位置是控制運動穩定性的核心點，對緩解患者無法控制的手部或頭部顫抖效果立竿見影；癲癇僅針對藥物難治型癲癇，刺激位點則在「視丘前核」（ANT），視丘前核位於癲癇發作傳導迴路的關鍵位置，透過在此處進行「電刺激」，能發揮阻斷癲癇波在大腦內的擴散的作用，進而有效減少發作頻率與強度。

治重度憂鬱症 美FDA准許試驗

近年，深腦刺激術應用已從傳統的運動障礙疾病，逐步跨足至情緒調節迴路。陳淑美說，在美國，已完成對重度憂鬱症的深腦刺激術研究，其核心刺激位點位於「扣帶皮質下白質第25區（Subcallosal Cingulate，Area 25）」，該區域被視為情緒調節迴路的重要樞紐，當憂鬱症患者陷入長期負面思考與情緒黑洞時，Area 25常過度活躍，刺激該位點，能幫助調控或重整信號，阻斷負面情緒的惡性循環，讓患者重拾正向回饋的能力。

另一種憂鬱表現可能與獎勵系統失效有關，此時可能考慮刺激「腹側囊／腹側紋狀體」（VC／VS）位點。雖然台灣尚未通過深腦刺激術可治療難治型憂鬱症，但在美國食品藥物管理局（FDA）已於特定研究性臨床條件下允許進行此類治療的試驗。

神經迴路功能正常 才適合手術

不過，深腦刺激術雖神奇，但並非人人適用，陳淑美說，手術成功的先決條件是患者的「神經迴路必須仍具備功能」，神經系統就像鐵路，如果中間斷軌，訂製的超豪華列車也抵達不了終點，因此治療前會先做MRI檢查，確認大腦結構無嚴重中風或器質性損壞，其次是多巴胺測驗（UPDRS）評分。

若患者服用高劑量多巴胺藥物後，症狀能改善30%以上，代表其神經迴路尚未完全退化，只是缺乏傳導物質，這時進行深腦刺激術才能發揮最佳效果。