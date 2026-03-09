快訊

新里程碑 全家會員衝破2,000萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。全家便利商店昨（6）日宣布，會員人數突破2,000萬大關，刷新超商紀錄，Fa點全年流通量超過1,600億點，成為可觀的零售數位資產。超商龍頭7-ELEVEN亦展現強勁動能，截至去年底會員數已達1,950萬名，2,000萬會員即將達陣。

市場預期，隨著超商會員數已趨於飽和，下階段競爭將轉向「深耕含金量」，在維持實體店數穩健擴張的同時，如何透過虛實整合持續提高單一會員貢獻度，將成為成長的關鍵。

觀察目前超商四雄會員結構，7-ELEVEN與全家雙雄分立，會員人數皆在2,000萬上下，萊爾富及OK mart則分別擁有770萬與300萬會員。分析超商體系能廣納龐大會員數的核心關鍵，首先在於「高頻次、剛需性」的產業特質，其次則歸功於全台密集的實體據點。業者透過「點數機制」將龐大會員流量轉化為實質貢獻，讓超商點數具備類貨幣的流通價值，進一步將門市流量導引至App內的點數生態圈。

全家觀察，每年3月點數到期前的兌換，最熱門的五大品項分別為「乳飲品、衛生紙、特色美食、禮盒、零食」，顯示其已成功將點數與民生剛需深度綁定，有效提升會員黏著度。

統一超也提到，目前OPENPOINT已串連超過500大品牌、將近70萬家特約商店，除了可在全台門市折抵消費、生活繳費及兌換商品，更深度整合統一企業集團旗下各事業體，落實點數高度流通與回饋加乘。

萊爾富目前兌換前三大熱門類別為「便當」、「飲料」與「咖啡」，多屬日常高頻餐食商品。OKmart亦鎖定民生補給需求，將OKAPP打造為消費者的數位小金庫。

全家 統一超 萊爾富

