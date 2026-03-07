油價波動 下周汽油可能漲3元

美伊戰爭爆發，國際油價波動大，恐出現輸入性通膨，中油浮動油價公式指標油價四天漲十四點三三美元，加上新台幣貶值，預估下周汽油零售價每公升恐將漲三元，柴油每公升漲一點一元，調漲後，九二無鉛汽油將飆破卅元大關，銷售量最大的九五無鉛汽油，每公升卅一點九元。

根據中油浮動油價公式，汽油每公升漲幅原為四點八元，但受限於亞鄰南韓油價最低價天花板，中油將吸收一點八元，每公升調漲約三元；柴油每公升四元漲幅，因觸及日本柴油價格天花板，中油將吸收三元，每公升調漲約一點一元。

中油表示，由於下周油價調整情形要計算到三月六日的國際油價，實際調整金額須等到周日中午十二時才會公告。

主計總處昨公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七五，因農曆春節各種服務加價效應，在去年低基期情況下，二月ＣＰＩ年增率較一月明顯上升，扣除春節效應，一、二月ＣＰＩ年增率平均百分之一點二三。

外食、房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至百分之一點八五，漲幅四十五個月最低，外食年增率也降至百分之二點八，終止連續十五個月大於百分之三。

對於國際油價波動，主計總處專委曹志弘表示，在政府穩定物價機制下，三月衝擊有限，ＣＰＩ年增率仍可望低於二月的百分之一點七五。

對於台灣是否存在輸入性通膨風險，曹志弘表示，要密切關注，畢竟這一波原油價格波動很大，二月ＯＰＥＣ油價平均才六十七點九美元，但昨天一桶已到九十美元。