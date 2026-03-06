聽新聞
深夜11時14分台中發生規模4.5地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第20號顯著有感地震報告，今天深夜11時14分，在台中市政府西北西方 4.4 公里 ，位於台中市西屯區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度27公里。

各地震度級：

彰化縣地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 3級

苗栗縣地區最大震度 2級

南投縣地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 2級

嘉義市地區最大震度 2級

嘉義縣地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 1級

宜蘭縣地區最大震度 1級

花蓮縣地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

