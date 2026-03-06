深夜11時14分台中發生規模4.5地震 最大震度4級

環境部指出，今晚間境外汙染將逐漸影響北部空氣品質，AQI為普通至橘色提醒等級，明天將隨東北風往南影響至中南部地區，且下周三（11日）前，南部凌晨至上午水平及垂直擴散條件不好，境外及本土汙染物累積，南部空品多為橘色提醒等級，午後擴散好轉，改善至普通等級，晚間混合層降低，再轉為橘色提醒等級，這樣的空氣品質變化可能持續到12日才好轉。

2026-03-06 19:18