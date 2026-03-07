瓦斯價格看漲…小吃攤短期可吸收 長期只好漲價

國際局勢緊張，桶裝瓦斯價格看漲，衝擊小吃攤商生計。有麵店老闆說，原物料漲、工資漲，現在瓦斯也要漲價，就怕帶動整體物價上漲。另有小吃攤業者說，萬物皆漲，經營早已「苦哈哈」，若戰爭短期結束，成本可自行吸收，若拖久了撐不住，就可能轉嫁給消費者。

新北有家小吃店老闆說，未來每桶廿公斤若漲十多元，每個月會多出三百多元成本，「努力多賣幾碗麵，勉強可以打平」。

台中徐姓小吃攤業者說，近期人力、物價全面上漲，經營早已苦哈哈，美伊戰爭開打，政府說國內天然氣可以撐到月底，目前還沒收到桶裝瓦斯漲價的通知，但萬一戰爭持續打下去，瓦斯價格恐怕會漲，「短期還可吸收，長期只能調漲菜單」。

彰化蔡姓麵店業者說，疫情到現在，原物料、工資已多次上漲，小吃店已微調價格二、三次，等戰爭平息後，盼石油能降價，目前先不考慮調整價格，以免顧客抗議「只會漲價不會調降」。

雲林一家早餐店業者說，今年迄今桶裝瓦斯已漲三輪，因為早餐店顧客都是老主顧，業者也不好意思漲價，最擔心瓦斯漲價後，其他成本也會跟著漲。李姓消費者說，瓦斯漲價勢必衝擊小吃業，自己三餐都外食，就怕接下來萬物齊漲，只能勒緊褲帶。