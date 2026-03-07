聽新聞
美伊續戰 桶裝瓦斯價格喊漲 民眾焦慮

聯合報／ 記者簡慧珍林媛玲林海陳雅玲王昭月趙容萱／連線報導
彰化、斗六等地的家用桶裝瓦斯，近期紛紛漲價，民眾直喊吃不消，憂心受到美伊戰爭影響，未來是否會飆到每桶上千元天價。示意圖。記者葉信菉／攝影
彰化、斗六等地的家用桶裝瓦斯，近期紛紛漲價，民眾直喊吃不消，憂心受到美伊戰爭影響，未來是否會飆到每桶上千元天價。示意圖。記者葉信菉／攝影

美伊衝突持續，衝擊國際能源價格，國內桶裝瓦斯價格也看漲。南彰地區傳出每桶廿公斤桶裝瓦斯漲價十元，當地瓦斯行表示，漲價原因未被告知，但懷疑與戰爭有關。新北小吃業者也說，已被通知下次叫瓦斯時，每桶漲四十元，擔心戰爭若拖太久，就怕每桶恐飆出千元高價。

台中市長盧秀燕昨表示，經濟部已證實台灣的天然氣只能用到三月底，很多民眾都很著急，這是很嚴重的問題，民生家戶煮飯、燒水大多用天然氣，一旦斷供家戶要怎麼辦？當務之急中央要跟全國說清楚，應優先保障民生需求，如家戶、餐飲業應優先供應。

國內桶裝瓦斯供氣來源分為台塑與中油兩大系統。台塑化表示，三月氣價確實根據二月價格依照公式調漲，與美伊戰爭無關，每公斤漲零點六元，如果加上戰爭因素，四月價格有可能繼續往上走；不過台塑化只做批發生意，未直接經營桶裝瓦斯。中油表示，配合政府穩定物價，三月液化石油氣價格不調整。

彰化縣鄰近台塑雲林麥寮廠，家用桶裝瓦斯大多來自台塑供應系統。南彰地區二日起，家用桶裝瓦斯每桶廿公斤漲價十元，依照運送路程遠近，每桶漲至七二○元至七五○元。

劉姓民眾表示，去年十月起至今，每桶已漲價一百元，「溫水煮青蛙」，還是有點心痛。楊姓瓦斯行老闆則說，就怕中油日後可能也會跟進。

新北板橋一家麵攤老闆娘說，才剛叫了一桶瓦斯近六百元，瓦斯行已告知，下次再叫一桶會漲四十元，不過還不敢反映給消費者，就怕嚇跑顧客，只是這場戰爭不知要打多久，擔心拖久了瓦斯價格會飆漲，甚至怕會像二○一三、二○一四年那樣，飆到每桶上千元天價。

雲林縣今年二月廿公斤桶裝瓦斯均價為七三○元，近日有小吃業已接獲瓦斯行通知漲價，其中斗六市有瓦斯行每桶漲十元。斗六市一家麵攤業者表示，前兩天瓦斯每桶已漲價十元，店裡平均每天要用一桶多，雖然無奈，也只能接受。

高雄瓦斯業者指出，近期並未接獲價格調整通知，供銷大致平穩，目前每桶瓦斯價格約在六九○元到八六○元，國際情勢是否影響價格，仍需觀察。業者也說，高雄市場競爭激烈，瓦斯業多不敢輕易調漲，免得嚇跑客人。

