橘世代／長者掌握AI技巧出國旅遊不求人

爺奶師令部執行長黃祐丞建議，開口下指令前，先讓ＡＩ認識你，例如：「我是住在嘉義的退休族，平常喜歡散步、飲食清淡。」建立背景資訊後，ＡＩ給出的建議才會精準對味。

針對長輩最感興趣的旅遊與規畫，黃祐丞分享了幾招超實用Gemini秘笈：一、精準下達指令。如拒絕模糊問句： 避免只問「哪裡好玩？」或「推薦好吃的餐廳」。設定數據門檻：請給出「評價四點二顆星以上」、「評論數超過五百則」的推薦名單。並加入生活細節明確要求「給我五個鄰近大眾運輸、且有提供素食的場所」。

二、指定專家身份建構ＡＩ專屬職能，利用Gemini進階功能Gem，預先將ＡＩ設定為「資深導遊」或「園藝專家」。切換對話視角：在對話中要求ＡＩ 切換觀點，例如以「歷史老師」的身分進行敘事化導覽。

三、Gemini Live實戰應用還能當語音隨身導遊，逛博物館或古蹟時，點擊App右下角圖示的Live語音圖示（三條線加星星），直接用語音詢問背景知識。又或者是即時翻譯助手：開啟語音對話功能並要求ＡＩ進行雙向口譯。