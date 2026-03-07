聽新聞
橘世代／AI像翅膀「把世界變大」

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

在超高齡元年，學會與科技相處，正逐漸成為老年生活的一部分。教育部嘉義縣樂齡學習數位體驗場域（水上樂齡習示範中心）主任黃意萍觀察，ＡＩ像一雙翅膀，讓長輩找回生活的主動權，「學會ＡＩ之後，長輩發現他們能做的事情，比想像中多很多」。

因應生成式ＡＩ普及，去年起，教育部水上樂齡學習示範中心邀請「爺奶師令部」團隊規畫「數位好生活」課程，內容涵蓋ＡＩ生圖、短影音創作與各類生活應用。

爺奶師令部執行長黃祐丞建議，長者若想嘗試生成式AI，目前Gemini或ChatGPT已可滿足基本需求，至於長輩喜歡的早安問候圖，免費版Gemini可以有限次的使用免費進階版本，讓大家在額度內產生有中文字的圖片，但如果超過次數，可能就無法順利產出複雜中文。

六十九歲的劉素桂是種子手作課程的講師，也是ＡＩ運用課程的學員，她把ＡＩ變成「教學助手」，與之討論手作主題、材料準備與課程設計方向。對她而言，ＡＩ不只是科技工具，而是一個能提供多元參考的智囊團。

她也發現，與七年級女兒的對話，因為ＡＩ多了新的交集，母女之間不再只有生活叮嚀，而是多了分享與討論。

黃意萍提到，過去部分長輩因數位落差而行動受限，生活重心寄託在兒女身上，當長輩能獨立解決問題，生活節奏也隨之改變。

黃意萍說，「現在他們會自己揪團，用ＡＩ規畫路線，參觀各館場時還會掃描QRCode聆聽導覽，活動排得比年輕人還滿」。

有些家庭甚至出現角色反轉。從前是長輩天天問孩子何時回家，如今反而是孩子回家前要先確認父母哪天有空。當長輩不再緊黏子女，彼此的距離反而更自在，關係也更融洽。

長輩 科技 生活

