橘世代／科技輔助「思考別外包」

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉在熟練運用ＡＩ的同時，也為自己畫下一道清楚界線：「不可能讓書僮掌管我的生活。」

她觀察，ＡＩ正朝向更高度整合的「智能體」發展，未來或許愈來愈貼近人類生活，但她反而更加珍惜人類獨有的感受與判斷。

對她而言，使用ＡＩ的前提，是大腦主權不能讓渡。「不要因為智能體而讓自己減少動腦，反而是要協助自己多思考。」她習慣在閱讀、寫作或討論議題時，先整理自己的想法，再與ＡＩ對話，比較觀點差異，而不是直接採用答案。

她提醒，如果有一天，人類連思考都外包給ＡＩ，那才是真正值得警惕的時刻。「因為那代表，你已經不想對自己的人生負責了」。

曹愛蘭對此也有共鳴。即使她將ＡＩ設定為女性角色，增加對話的親近感，在處理關鍵資訊時仍保持嚴謹態度。

每當ＡＩ提供醫學知識或理論，她總會追問：「這個說法來源是什麼？根據什麼研究？」在她看來，對ＡＩ的回答照單全收，反而可能被誤導。

那麼，如何確保自己不被科技牽著走？蘇昭蓉給出的答案很具體：運動。

「運動是沒辦法替代的，一定是自己的四肢去完成。」

她認為，當身體在移動、流汗、承受重量時，那種耐受度與心理韌性，是任何演算法都無法模擬的經驗。ＡＩ可以協助處理文字與資訊，但身體的感受、神經連結與肌肉記憶，仍必須由自己完成。

