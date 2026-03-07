橘世代／長者瘋AI 是書僮也是閨蜜

曹愛蘭使用ＡＩ已有三年左右，常透過ChatGPT生圖與對談。記者曾學仁／攝影

作家袁瓊瓊日前在臉書分享，她習慣把大兒子當成情緒垃圾桶，後來才知道，兒子其實把這些煩惱都倒給ChatGPT。去年她中風發作時，兒子第一時間將症狀輸入ＡＩ，立刻得到明確回應：「叫救護車。」她強調生病仍應就醫，但那次ＡＩ給了即時而明確的建議。她也說，最有趣的是與ＡＩ吵架，對方從不厭煩，在情緒低潮時，那些「ＡＩ雞湯」仍然受用，她在貼文最後寫道：「老人家都該去試試ＡＩ。」

曹愛蘭設定ＡＩ為女性

對七十八歲的曹愛蘭而言，ＡＩ也是重新定義的談話對象。曾任社會局、勞委會等單位政務官的她，是台灣社福界的重量級前輩。她使用ＡＩ已有三年左右，常以Copilot整理長文重點，也透過ChatGPT生圖與對談。

由於長期關懷女性議題，曹愛蘭特別重視性別觀點的差異，因此她主動要求ChatGPT以「女性角色」對談。

她的作法分為兩步驟：首先，幫ＡＩ取個女性化的小名；接著，在提問前先下指令：「請以一位理解女性處境的女性視角，來回答我的問題。」她曾請ＡＩ從女性視角思考老後最有利的生活方式，並蒐集各國老年福利政策加以比較，是延續專業思考的一種方式。

蘇昭蓉定義ＡＩ為書僮

蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉長年投入閱讀推廣與高齡議題，近年更因陪伴失智父親的經驗，持續關注老年照護與自主生活。去年底她為《一路吃到老》一書寫序，回顧照顧父親的心路歷程，那篇文情並茂的序文，其實是她與ＡＩ協作完成的成果。

蘇昭蓉為書寫序，回顧照顧父親心路，序文是她與ＡＩ的協作。記者蘇健忠／攝影

過去寫序需請專人協助，如今ＡＩ隨時在線，不受時間限制，即使反覆修改十幾次，也從不生氣。除了協作寫序，ＡＩ也是她參加讀書會的助手，有一次她跟ＡＩ討論當月的書，「發現它會分析我為什麼這樣想，也會點出一些我沒看到的地方」。

蘇昭蓉強調，與ＡＩ對談的過程會有進步，就像身邊有一位博學的書僮，幫助自己更精進。

「子女都在用 我也想學習」

在教育部水上樂齡學習示範中心，六十七歲的陳建興，則把ＡＩ變成拉近世代距離的橋梁。退休前從事製造業的他，去年報名ＡＩ應用課程，學習影像生成與合成。他學習的理由很單純，「兒女都在用，我想縮短跟他們的距離」。

有次家庭聚會他未能出席，事後自行合成照片，把自己「加入」合照中。孫子驚奇地問：「阿公那天沒去，怎麼也在照片裡？」如今，他也用ＡＩ查詢交通路線、諮詢健康知識，在同齡友人中，他因熟悉ＡＩ操作，往往負責規畫行程。現在他與兒孫多了共同話題，小孫子更常誇他「阿公好棒」，接下來，他還計畫報名ＡＩ動畫課程，對他而言，能跟上時代的腳步，本身就是一件有意義的事。

「不要限制老人使用ＡＩ。」曹愛蘭說，長者離開職場後，手機往往成為與世界連結的橋梁。子女若因擔心詐騙而全面禁止，反而可能讓他們與社會脫節。她認為，比起封鎖，不如教會長者辨識釣魚網站與投資陷阱，學會避險，而非退場。