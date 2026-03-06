藥價調整省下健保費拿來支持藥界？ 病團憂心：應用於提升新藥可近性

賴清德總統昨天在健康台灣委員會中，提出暫停健保藥價調查3年，對醫藥界投下震撼彈。病友團體呼籲，在推動藥價制度改革時，應納入病友團體意見，對於賴總統要求藥價調整節省經費不再回流健保總額，深感憂心，建議這筆經費應用於支持創新藥品給付、提升治療可近性，國內藥業發展可由經濟部、國科會等挹注資源，兼顧醫療需求與產業發展。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，近期全球醫藥供應鏈均受疫情與國際情勢影響，各國開始建立藥品韌性體系，盼確保藥品供應不中斷，我國也曾出現臨床用藥短缺、醫院需更換替代藥品等情況，造成病人不安，政府盤點健保給付藥品與臨床常備用藥，並從制度面檢討藥價機制，確實有助提升藥品供應穩定度，對保障病人用藥穩定性具正面意義。

不過，蔡麗娟指出，對接受治療中病人，除藥品供應穩定外，「能否及時取得創新藥物治療同為攸關生命的議題」，近年癌症治療快速進入精準醫療時代，創新藥物延長癌友存活期、改善生活品質，但國內新藥收載與其他國家相比仍有延遲，建議政府在3年藥價制度檢討過程中，除關注藥品供應穩定與推動學名藥政策，應同步思考如何提升創新藥物可近性，讓病人及時獲得有效新型治療。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，藥物韌性不只是醫療問題，也是國家產業戰略問題，產業要能發展成功，需要的是長期針對國際市場佈局的產業政策、研發投資，以及國家戰略，而不是醫療保險制度的補貼，健保的任務，是守住病友用藥權益、合理給付創新治療並維持制度永續；不能慷病友之慨，更不能拿病人的救命錢，去填補產業政策本應承擔的責任。

針對政策中提及藥價調整所節省的經費不再回流健保總額，蔡麗娟表示，健保財源來自全民繳納保費，核心目的為提供民眾必要醫療照護及藥品給付，藥價改革產生結餘，及藥品給付協議向藥廠回收的款項，應明確用於支付創新藥品給付，不宜回歸總額點值結算，而政府若欲支持國內製藥產業發展，應藉由經濟部、國科會等規劃產業政策資源，兼顧醫療照護與產業發展不同政策目標。

另，政府規畫成立行政法人化的醫療科技評估機構（CHPTA），蔡麗娟認為，若能建立更具效率與透明度的藥品評估機制，將有助於加速創新藥品納入給付的決策流程，建議未來制度設計納入病友團體的實質參與機制，讓病人的治療經驗與用藥需求能被納入評估考量，作為醫療科技評估的重要參考依據，以提升決策的完整性與社會信任。