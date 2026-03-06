快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

藥價調整暫緩3年 前健保署長喊早該廢除：強化學名藥療效管控

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
前健保署長李伯璋說，他在任內早就想廢除逐年調降藥價的「健保實施藥費支出目標制（DET）」，原因是健保給付價格壓低看似為健保省錢，卻恐導致藥廠削價競爭，導致藥品品質下降。本報資料照片。
前健保署長李伯璋說，他在任內早就想廢除逐年調降藥價的「健保實施藥費支出目標制（DET）」，原因是健保給付價格壓低看似為健保省錢，卻恐導致藥廠削價競爭，導致藥品品質下降。本報資料照片。

賴清德總統拋出暫停藥價調整3年，引發醫藥界熱議。前健保署長李伯璋說，他在任內早就想廢除逐年調降藥價的「健保實施藥費支出目標值（DET）」，原因是健保給付價格壓低看似為健保省錢，卻恐導致藥廠削價競爭，導致藥品品質下降，除保障藥價外，也建議政府強化學名藥療效不等通報，剔除療效不合格的學名藥，近一步節省藥費開支。

李伯璋表示，藥價調整機制設計初衷，是希望藥品費用控制在健保總額25%以下，不過，截至去年，健保總額藥費支出已達32.58%，呈節節上漲趨勢，健保給付藥價與實際交易價有落差，為此下修藥價，站在健保資源管理角度為合理措施，健保為總額制，每年都需以最有效率方式運用經費，不過，現實世界市場競爭激烈，藥廠降低藥物售價同時，「勢必壓低成本，導致藥品品質不佳。」

「我在健保署長任內，本就想廢除DET制度，該給藥廠合理利潤就應該給。」李伯璋表示，除給予藥廠足夠利潤外，也應要求學名藥品質提升，而目前最大問題是藥品品質管理人力投入太少，藥品上市時，藥廠雖依政府規定，須符合PIC/S GMP等認證標準，但隨健保逐年調價，給付愈來愈低，藥廠可能調整製造流程，導致品質下降，「就像小孩父母沒時間管，就容易變得愛玩。」

藥師公會發言人黃彥儒指出，暫停「藥價調查機制（DET）」三年，雖能提供制度檢討與調整的時間，但更重要的是在此期間全面盤點台灣藥品供應體系，建立更具韌性的藥品供應制度，確保民眾用藥不因市場波動而受到影響，建議政府將藥價制度改革與「藥物韌性」政策結合，強化關鍵藥品與常用藥品的穩定供應。

李伯璋說，他在健保署任內，已建立機制讓臨床醫師開藥時，如遇病人反應學名藥「療效不等」，可向政府通報，衛福部應加強推廣這項機制，若某項藥品學名藥通報次數太高，衛福部食藥署應前往查廠，健保署也應評估將療效不佳藥物「踢出健保」，讓健保資源運用更合理；此外，不論是藥品、檢驗檢查，一定要推動使用者付費的部分負擔機制，才能解決醫療浪費問題。

黃彥儒強調，藥價制度改革不應只停留在價格調整，更應重新檢視醫療體系中專業服務的價值，建議在暫停藥價調查期間，健保制度逐步將資源由「購買藥品」轉向「購買專業服務」，並適度優化藥事服務費，例如研議增設「管制藥品管理費」，以反映管制藥品調劑、管理與申報的實際作業成本，避免基層醫療院所與社區藥局在提供服務時「入不敷出」，進而影響民眾取得藥品的權益。

學名藥 健保署 健保總額 賴清德

延伸閱讀

3年內不進行藥價調查 台大教授：恐讓新藥難引進、稀釋醫護點值

賴總統提暫停藥價調查 健保署：朝「依法不調降」研議、強化藥品韌性

經濟部三枝箭 拚藥業2030產值增至1,800億

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。