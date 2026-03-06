藥價調整暫緩3年 前健保署長喊早該廢除：強化學名藥療效管控

賴清德總統拋出暫停藥價調整3年，引發醫藥界熱議。前健保署長李伯璋說，他在任內早就想廢除逐年調降藥價的「健保實施藥費支出目標值（DET）」，原因是健保給付價格壓低看似為健保省錢，卻恐導致藥廠削價競爭，導致藥品品質下降，除保障藥價外，也建議政府強化學名藥療效不等通報，剔除療效不合格的學名藥，近一步節省藥費開支。

李伯璋表示，藥價調整機制設計初衷，是希望藥品費用控制在健保總額25%以下，不過，截至去年，健保總額藥費支出已達32.58%，呈節節上漲趨勢，健保給付藥價與實際交易價有落差，為此下修藥價，站在健保資源管理角度為合理措施，健保為總額制，每年都需以最有效率方式運用經費，不過，現實世界市場競爭激烈，藥廠降低藥物售價同時，「勢必壓低成本，導致藥品品質不佳。」

「我在健保署長任內，本就想廢除DET制度，該給藥廠合理利潤就應該給。」李伯璋表示，除給予藥廠足夠利潤外，也應要求學名藥品質提升，而目前最大問題是藥品品質管理人力投入太少，藥品上市時，藥廠雖依政府規定，須符合PIC/S GMP等認證標準，但隨健保逐年調價，給付愈來愈低，藥廠可能調整製造流程，導致品質下降，「就像小孩父母沒時間管，就容易變得愛玩。」

藥師公會發言人黃彥儒指出，暫停「藥價調查機制（DET）」三年，雖能提供制度檢討與調整的時間，但更重要的是在此期間全面盤點台灣藥品供應體系，建立更具韌性的藥品供應制度，確保民眾用藥不因市場波動而受到影響，建議政府將藥價制度改革與「藥物韌性」政策結合，強化關鍵藥品與常用藥品的穩定供應。

李伯璋說，他在健保署任內，已建立機制讓臨床醫師開藥時，如遇病人反應學名藥「療效不等」，可向政府通報，衛福部應加強推廣這項機制，若某項藥品學名藥通報次數太高，衛福部食藥署應前往查廠，健保署也應評估將療效不佳藥物「踢出健保」，讓健保資源運用更合理；此外，不論是藥品、檢驗檢查，一定要推動使用者付費的部分負擔機制，才能解決醫療浪費問題。

黃彥儒強調，藥價制度改革不應只停留在價格調整，更應重新檢視醫療體系中專業服務的價值，建議在暫停藥價調查期間，健保制度逐步將資源由「購買藥品」轉向「購買專業服務」，並適度優化藥事服務費，例如研議增設「管制藥品管理費」，以反映管制藥品調劑、管理與申報的實際作業成本，避免基層醫療院所與社區藥局在提供服務時「入不敷出」，進而影響民眾取得藥品的權益。