排碳大戶自主減量計畫 環境部：上網可查詢、目前已273廠通過

排碳大戶若提自主減量計畫，就可適用碳費優惠費率，去年總計430廠提計畫。環境部今表示，目前已有273廠的自主減量計畫通過審查，並公開於環境部氣候變遷署網站，供各界查詢。

環境部表示，碳費制度是以減量為出發點，促進產業低碳轉型，自主減量計畫則是碳費制度中最重要的配套機制。依「氣候變遷因應法」第29條規定，碳費徵收對象提出符合2030年指定目標的自主減量計畫，經審查通過後，就可適用優惠費率。

環境部進一步說，依「自主減量計畫管理辦法」第7條規定，中央主管機關得定期將自主減量計畫核定事項公開於指定網站，公開資訊包括事業名稱、指定目標、適用優惠費率級別、執行期間及核定的減量措施等，公開在網站，讓社會各界得以瞭解碳費制度運作情形與事業減量路徑。

環境部說，碳費徵收對象去年總計430廠提出自主減量計畫，統計至今年2月底，已有273廠經審查小組審查通過，另外有24廠撤案，目前環境部正積極審查中，並將依完成核定進度定期上網公開。

環境部提醒，已獲核定的自主減量計畫，事業應依計畫內容確實執行，並應依規定於每年4月底前提交執行進度報告。環境部進一步強調，為確保收費對象確實執行減量工作，將每年查核自主減量計畫執行進度，符合執行進度者當年才可適用優惠費率。