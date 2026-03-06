快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

排碳大戶自主減量計畫 環境部：上網可查詢、目前已273廠通過

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
排碳大戶若提自主減量計畫，就可適用碳費優惠費率，去年總計430廠提計畫。 示意圖／聯合報系資料照片
排碳大戶若提自主減量計畫，就可適用碳費優惠費率，去年總計430廠提計畫。 示意圖／聯合報系資料照片

排碳大戶若提自主減量計畫，就可適用碳費優惠費率，去年總計430廠提計畫。環境部今表示，目前已有273廠的自主減量計畫通過審查，並公開於環境部氣候變遷署網站，供各界查詢。

環境部表示，碳費制度是以減量為出發點，促進產業低碳轉型，自主減量計畫則是碳費制度中最重要的配套機制。依「氣候變遷因應法」第29條規定，碳費徵收對象提出符合2030年指定目標的自主減量計畫，經審查通過後，就可適用優惠費率。

環境部進一步說，依「自主減量計畫管理辦法」第7條規定，中央主管機關得定期將自主減量計畫核定事項公開於指定網站，公開資訊包括事業名稱、指定目標、適用優惠費率級別、執行期間及核定的減量措施等，公開在網站，讓社會各界得以瞭解碳費制度運作情形與事業減量路徑。

環境部說，碳費徵收對象去年總計430廠提出自主減量計畫，統計至今年2月底，已有273廠經審查小組審查通過，另外有24廠撤案，目前環境部正積極審查中，並將依完成核定進度定期上網公開。

環境部提醒，已獲核定的自主減量計畫，事業應依計畫內容確實執行，並應依規定於每年4月底前提交執行進度報告。環境部進一步強調，為確保收費對象確實執行減量工作，將每年查核自主減量計畫執行進度，符合執行進度者當年才可適用優惠費率。

環境部 碳費

延伸閱讀

民團反對興達5舊燃氣機組延役 台電：不延役難支撐高雄高科技用電需求

台電興達二期計畫空污不增量 既有機組自主改善先行

排碳大戶碳費優惠 環境部公開各家自主減量計畫

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。