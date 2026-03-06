境外、本土空汙！南部空氣品質「亮橘燈」 估下周四才好轉

環境部指出，今晚間境外汙染將逐漸影響北部空氣品質，AQI為普通至橘色提醒等級，明天將隨東北風往南影響至中南部地區，且下周三（11日）前，南部凌晨至上午水平及垂直擴散條件不好，境外及本土汙染物累積，南部空品多為橘色提醒等級，午後擴散好轉，改善至普通等級，晚間混合層降低，再轉為橘色提醒等級，這樣的空氣品質變化可能持續到12日才好轉。

環境部表示，昨至今天上午，中國上海一帶PM2.5濃度約在40至80微克/立方公尺，今晚間東北季風將挾帶境外汙染物影響台灣空氣品質，中部以北PM2.5約25至35微克/立方公尺，南部地區除境外汙染，再加上擴散條件不好的本土汙染雙重累積，PM2.5約35至50微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉至普通等級，但晚間混合層降低及水平風速弱，空氣品質多為橘色提醒等級，預估12日東北季風增強，空氣品質可望逐漸好轉。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，民眾可隨時留意最新空氣品質資訊，空品不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。