3年內不進行藥價調查 台大教授：恐讓新藥難引進、稀釋醫護點值

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大藥學專業學院教授沈麗娟指出，2022年調查發見，國內前20大已過專利期藥品，健保給付價偏離國際最低藥價，部分藥價甚至高出8.27倍，近3年全數暫緩調整藥價，恐導致健保藥費支出攀升，新藥無法給付，影響病人權益，醫護點值也遭稀釋。本報資料照片
賴清德總統昨喊出為確保供藥韌性，將暫停藥價調整3年，消息一出，醫界、製藥界一片讚賞。不過，景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟指出，我國部分藥品價格已達健保地板價，需保障藥價才能維持供藥韌性，但部分專利逾期藥品給付價高出國際最低價8倍，若近3年都不調整藥價，恐導致健保藥費支出不斷上漲，壓縮新藥給付空間，也稀釋醫護點值。

健保實施藥費支出目標制（DET），逐年藉藥價調查了解健保給付價格與醫院實際購入藥品價格的藥價差，並調低藥價，讓藥價差利潤回歸健保，而非由醫院賺取。沈麗娟說，制度實施多年，有些藥品已被調整到健保給付最低價，醫院採購時仍爭取更多藥價差，導致藥價一再被壓低，因不符製造成本而停止供應，近年發生輸液供應問題即是一例。

沈麗娟指出，針對這類藥價過低藥品，暫停調降藥價合理，但根據2022年調查，國內前20大已過專利期藥品，健保給付價偏離國際最低藥價，部分藥價甚至高出8.27倍，這反應健保「該給的改不足、不該給的給太多」現況，若這些給付過高藥品，近3年全數暫緩調整藥價，恐導致健保藥費支出攀升，新藥無法給付，影響病人權益，醫護點值也恐遭稀釋。

此外，病人如不符藥品健保給付資格，需自費用藥，各家醫院多採健保給付價為標準，加上管理成本作為自費價格，也就是自費藥價與健保藥價連動。沈麗娟表示，若全數藥品未來3年均不調整藥價，對於自費用藥的病人，需持續支付較高藥價，影響甚鉅。

沈麗娟指出，藥品可分專利保護期內新藥、過專利期但無學名藥藥品、過專利期且有眾多學名藥競爭等不同類型藥品，各有不同需求，以日本為例，近年將藥品分成不同類別，針對基本、無利可圖藥品提高支持力度，我國在健保總額制度實施下，該保護的藥品應提供保護機制，但也應有藥品降價機制，不可一概而論，盼政府針對新制，提出影響推估數據。

醫院 健保總額制度 台大 健保給付 賴清德

