獨／歷史天價！新竹黑豬價每公斤飆破200元 承銷商憂：供需漸失衡

新竹肉品市場上周六拍賣，因應元宵節祭祀需求增加，黑豬供應量由平日約30頭提高至50頭，但價格自開拍即一路飆升，剩最後不到3頭時，競價竟飆到200元，創有史以來拍賣最高記錄。

當天競價場面讓業者直呼罕見，現場議論紛紛。有承銷商直言，在餿水黑豬供應日益稀缺的情況下，每公斤價格突破200元，並不意外，此次飆漲已提前反映黑豬市場供需逐漸失衡的隱憂。

2月28日拍賣日當天，新竹肉品市場調配352頭豬隻拍賣，因元宵節傳統民俗節日，供應量較往常多，黑豬也從以往30頭增加到50頭，從一開賣價格就不斷飆漲，每公斤平均價格就高達131.81元。拍賣到尾段黑豬剩下10多頭，承銷商出現激烈競價，成交價格從每公斤175元、178元到185元，到最後剩不到3頭時，競價飆到200元，創竹肉有史以來拍賣最高記錄。

標下每公斤200元的黑豬承銷商受訪坦言，當天現場搶購情況激烈，價格一路上揚，客戶又指定要黑豬，只能咬牙以每公斤200元標下來，「就怕搶不到黑豬」。這應該是創下全台歷來新高，甚至過去開工時搶豬的價格還貴。

這名承銷商也憂心，因市場供應短缺，加上政府禁止廚餘養豬，黑豬飼養期長，若要改以飼料餵養，成本相對提高，且吃起來的口感有差，導致養殖意願下降，台灣黑豬數量將愈來愈少。

新竹肉品市場總經理詹皓智回應，受到去年非洲豬瘟疫情管制影響，一度休市15天，解禁後因為囤豬和疫區無法出口影響，造成供應量大增，農業部為避免供過於求影響豬價失衡，採取保價補助措施，後來措施結束後，今年起豬價下跌。因2月25日「天公生」休市，以及元宵節祭祀需求，因此2月底豬價有回溫一些，而新竹地區量少的黑豬，仍是在地傳統市場肉攤的主力豬肉，則還維持不錯的價格。

詹皓智解釋，與白豬相比，黑豬價格逆勢上揚，白豬約6個月育成，黑豬需甚至12至14個月，由於黑豬成長期較長，成熟度高，肉色鮮紅、肉質紮實且口感Q彈，擁有固定消費族群，尤其桃竹苗地區客家族群於民俗節日拜拜，常指名購買黑豬，形成區域性特殊需求。

業界指出，黑土豬因長期以廚餘雜食飼養，形成特殊風味與市場白豬區隔，若全面改以商業飼料取代，不僅成本大幅提高，也未必能維持原有肉質特色，部分養殖戶恐因此退出市場，坊間甚至傳出黑土豬可能在台灣逐漸消失的憂慮，若若餿水黑豬持續減少，市場調配將愈發困難。在供應日益稀缺下，有承銷商預言，每公斤價格突破200元並不意外，此波漲勢已提前反映黑豬市場供需失衡的現象。