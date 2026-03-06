快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／歷史天價！新竹黑豬價每公斤飆破200元 承銷商憂：供需漸失衡

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹肉品市場上周六拍賣，但價格自開拍即一路飆升，剩最後不到3頭時，競價竟飆到200元。圖／讀者提供
新竹肉品市場上周六拍賣，但價格自開拍即一路飆升，剩最後不到3頭時，競價竟飆到200元。圖／讀者提供

新竹肉品市場上周六拍賣，因應元宵節祭祀需求增加，黑豬供應量由平日約30頭提高至50頭，但價格自開拍即一路飆升，剩最後不到3頭時，競價竟飆到200元，創有史以來拍賣最高記錄。

當天競價場面讓業者直呼罕見，現場議論紛紛。有承銷商直言，在餿水黑豬供應日益稀缺的情況下，每公斤價格突破200元，並不意外，此次飆漲已提前反映黑豬市場供需逐漸失衡的隱憂。

2月28日拍賣日當天，新竹肉品市場調配352頭豬隻拍賣，因元宵節傳統民俗節日，供應量較往常多，黑豬也從以往30頭增加到50頭，從一開賣價格就不斷飆漲，每公斤平均價格就高達131.81元。拍賣到尾段黑豬剩下10多頭，承銷商出現激烈競價，成交價格從每公斤175元、178元到185元，到最後剩不到3頭時，競價飆到200元，創竹肉有史以來拍賣最高記錄。

標下每公斤200元的黑豬承銷商受訪坦言，當天現場搶購情況激烈，價格一路上揚，客戶又指定要黑豬，只能咬牙以每公斤200元標下來，「就怕搶不到黑豬」。這應該是創下全台歷來新高，甚至過去開工時搶豬的價格還貴。

這名承銷商也憂心，因市場供應短缺，加上政府禁止廚餘養豬，黑豬飼養期長，若要改以飼料餵養，成本相對提高，且吃起來的口感有差，導致養殖意願下降，台灣黑豬數量將愈來愈少。

新竹肉品市場總經理詹皓智回應，受到去年非洲豬瘟疫情管制影響，一度休市15天，解禁後因為囤豬和疫區無法出口影響，造成供應量大增，農業部為避免供過於求影響豬價失衡，採取保價補助措施，後來措施結束後，今年起豬價下跌。因2月25日「天公生」休市，以及元宵節祭祀需求，因此2月底豬價有回溫一些，而新竹地區量少的黑豬，仍是在地傳統市場肉攤的主力豬肉，則還維持不錯的價格。

詹皓智解釋，與白豬相比，黑豬價格逆勢上揚，白豬約6個月育成，黑豬需甚至12至14個月，由於黑豬成長期較長，成熟度高，肉色鮮紅、肉質紮實且口感Q彈，擁有固定消費族群，尤其桃竹苗地區客家族群於民俗節日拜拜，常指名購買黑豬，形成區域性特殊需求。

業界指出，黑土豬因長期以廚餘雜食飼養，形成特殊風味與市場白豬區隔，若全面改以商業飼料取代，不僅成本大幅提高，也未必能維持原有肉質特色，部分養殖戶恐因此退出市場，坊間甚至傳出黑土豬可能在台灣逐漸消失的憂慮，若若餿水黑豬持續減少，市場調配將愈發困難。在供應日益稀缺下，有承銷商預言，每公斤價格突破200元並不意外，此波漲勢已提前反映黑豬市場供需失衡的現象。

新竹 豬肉

延伸閱讀

影／觀音鬧區山豬逛大街！桃園6警抓豬大作戰 靠「這一物」緝捕歸案

痛批賽豬公是動物痛苦的金錢遊戲 動團籲：勿再褻瀆神明

引爆豬瘟起訴／上傳舊照 嫌犯廚餘蒸煮未落實

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。