TPASS預算過關 公路局將補發7.2萬名民眾月票回饋金
中央政府總預算卡關影響7.2萬名民眾上月無法領取TPASS通勤月票回饋金，立法院會今(6日)表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元。對於何時完成補發？公路局表示，相關程序完備後，會盡速辦理。
約7.2萬名通勤族原本預計於2月25日領取1月的TPASS 2.0常客優惠回饋金，但因年度中央總預算尚未完成審議，當天回饋金並未入帳，公路局隨後公告延後發放，實際撥付時程將另行公布。
立法院院會今表決通過38項新興計畫預算得以動支，總金額約718億元，其中包含交通部主管的「TPASS行政院通勤月票執行計畫」約15.8億元，以及補助直轄市與各縣市政府的一般性補助款—交通部主管「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115至118年）」約59.4億元。
公路局統計，115年1月符合TPASS 2.0常客優惠回饋資格者約7.2萬人，補助總金額約772萬元，每人回饋金額上限為2500元，平均每人約可領取107元。原訂於2月25日發放的1月回饋金，因年度預算審議進度影響，已確定延後撥付。
針對先前延遲發放的1月TPASS 2.0常客優惠回饋金，是否會與2月回饋金一併於3月25日發放？公路局表示，相關程序完備後，會盡速辦理。
