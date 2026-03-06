快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS預算過關 公路局將補發7.2萬名民眾月票回饋金

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
TPASS預算過關，公路局將補發7.2萬名民眾月票回饋金。本報資料照片
TPASS預算過關，公路局將補發7.2萬名民眾月票回饋金。本報資料照片

中央政府總預算卡關影響7.2萬名民眾上月無法領取TPASS通勤月票回饋金，立法院會今(6日)表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元。對於何時完成補發？公路局表示，相關程序完備後，會盡速辦理。

約7.2萬名通勤族原本預計於2月25日領取1月的TPASS 2.0常客優惠回饋金，但因年度中央總預算尚未完成審議，當天回饋金並未入帳，公路局隨後公告延後發放，實際撥付時程將另行公布。

立法院院會今表決通過38項新興計畫預算得以動支，總金額約718億元，其中包含交通部主管的「TPASS行政院通勤月票執行計畫」約15.8億元，以及補助直轄市與各縣市政府的一般性補助款—交通部主管「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115至118年）」約59.4億元。

公路局統計，115年1月符合TPASS 2.0常客優惠回饋資格者約7.2萬人，補助總金額約772萬元，每人回饋金額上限為2500元，平均每人約可領取107元。原訂於2月25日發放的1月回饋金，因年度預算審議進度影響，已確定延後撥付。

針對先前延遲發放的1月TPASS 2.0常客優惠回饋金，是否會與2月回饋金一併於3月25日發放？公路局表示，相關程序完備後，會盡速辦理。

交通部 總預算 立法院 TPASS

延伸閱讀

立院放行718億新興計畫預算 政院冷回「速審總預算」：不應零碎切割

立院表決通過TPASS經費 謝國樑：民生預算先行

TPASS補助經費有著落 桃市府：樂見其成

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。