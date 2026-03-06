聽新聞
0:00 / 0:00
下班注意！境外空污來臨北部空品亮橘燈 南部12日才好轉
民眾下班留意，環境部今天表示，受境外空污影響，北部空氣品質今天晚起將受影響，空氣品質為橘色提醒等級，明天則將往南影響中南部地區，而南部地區要到12日才好轉。
環境部今天發布新聞稿指出，依照最新監測及模式資料，中國上海等昨天細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，今天下午2時馬祖地區PM2.5小時濃度也已經上升至39微克/立方公尺。
環境部預測，今天晚間東北季風將挾帶境外污染物影響台灣北部空氣品質，空氣品質指標（AQI）將為普通至橘色提醒等級，中部以北PM2.5濃度約25至35微克/立方公尺。
環境部也提醒，境外污染物明天將隨東北風往南影響至中南部地區，南部地區除了境外再加上擴散條件不好的本土污染雙重累積，PM2.5濃度約35至50微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級。
環境部表示，雖然南部午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉至普通等級，但晚間混合層降低及水平風速弱，空氣品質仍多為橘色提醒等級，這樣的空氣品質變化可能持續至11日，待12日東北季風增強且無境外污染影響下，空氣品質才逐漸好轉。
環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，呼籲民眾隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳時期，做好個人防護。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。