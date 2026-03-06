快訊

下班注意！境外空污來臨北部空品亮橘燈 南部12日才好轉

中央社／ 台北6日電

民眾下班留意，環境部今天表示，受境外空污影響，北部空氣品質今天晚起將受影響，空氣品質為橘色提醒等級，明天則將往南影響中南部地區，而南部地區要到12日才好轉。

環境部今天發布新聞稿指出，依照最新監測及模式資料，中國上海等昨天細懸浮微粒PM2.5）濃度偏高，今天下午2時馬祖地區PM2.5小時濃度也已經上升至39微克/立方公尺。

環境部預測，今天晚間東北季風將挾帶境外污染物影響台灣北部空氣品質，空氣品質指標（AQI）將為普通至橘色提醒等級，中部以北PM2.5濃度約25至35微克/立方公尺。

環境部也提醒，境外污染物明天將隨東北風往南影響至中南部地區，南部地區除了境外再加上擴散條件不好的本土污染雙重累積，PM2.5濃度約35至50微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部表示，雖然南部午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉至普通等級，但晚間混合層降低及水平風速弱，空氣品質仍多為橘色提醒等級，這樣的空氣品質變化可能持續至11日，待12日東北季風增強且無境外污染影響下，空氣品質才逐漸好轉。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，呼籲民眾隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳時期，做好個人防護。

東北季風 細懸浮微粒 PM2.5 環境部 空氣品質

