台灣球迷搭機赴日應援行動強 55688機場接送成長4成

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台灣球迷搭機赴日應援行動強，55688機場接送較去年同期成長4成。55688提供
台灣球迷搭機赴日應援行動強，55688機場接送較去年同期成長4成。55688提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼進行中，中華隊於第二戰對上日本，台日大戰更激起球迷到場應援的決心。55688機場接送推出的「Team Taiwan應援三連發」參與熱烈，延續農曆假期出遊熱潮及228連假的助推下，整體訂單量較去年同期成長四成。

根據訂單數據觀察，此次WBC挺中華隊機場接送活動，分別迎來兩波高峰，最多人搭配228連假提早飛往東京先旅遊再應援，2月26日預約訂單數達最大量、較去年同期成長四成。

另一波高峰則落在3月3日晚間18點到凌晨0點，比平日同期平均增加兩成，顯現不少球迷即使假期不多，仍選擇下班後直衝機場，搭紅眼班機到場應援。同時從下單區間也發現，搭乘出行前半小時至72時內的急單送機任務，比平日平均增長一成。

台灣大車隊表示，55688機場接送祭出的史上最大優惠的「熱血上車應援團」活動，限量300組的「再送一趟機場接送」專屬優惠。此外，官方臉書發起的應援活動「全民集氣挺棒球」留言送300元優惠券已發出超過千份。另預測比賽結果的「神準決勝預言家」抽 800元高額接送抵用券。

