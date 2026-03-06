快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

冬季25元、夏天飆300元 「急凍保鮮術」讓民眾夏季吃得到平價高麗菜

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市。記者陳雅玲／攝影
農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市。記者陳雅玲／攝影

高麗菜每年秋冬盛產，價格常跌至谷底，夏天時卻飆漲數倍，農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市，讓民眾在夏天也能吃到平價高麗菜。

農糧署馬發表高麗菜加工推廣成果，並發表以「液態氮急凍技術」開發的冷凍高麗菜產品，農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，透過液態氮急凍技術可以保留初秋高麗菜的鮮甜與營養，讓消費者在夏天缺菜時也能以親民價格吃到高麗菜。

全台每年種植高麗菜面積約8200公頃，傅立忠表示，高麗菜產季從10月至隔年5月，6成集中在秋冬季，產季從10月至隔年5月，秋冬盛產時一顆高麗菜約25、30元左右，但夏天一顆動輒300元，價差很大，透過產官學合作，導入科技加工技術，將秋冬的高麗菜美味延長到夏季也能享用。

除冷凍高麗菜產品，另應用「低鹽破壁欄柵技術」研發淺漬高麗菜，有常溫韓式高麗菜泡菜、酸高麗菜白肉冬粉、酸高麗菜飯、酸高麗菜貢丸等。

成功透過液態氮急凍技術開發冷凍高麗菜的食品公司業者鄭全麟表示，冷凍高麗菜成本高，主要是要在夏季菜少價高時推出，目前已與各大通路商在洽談中，預計5、6月後有機會在超市、超商上市，目標是讓消費者能以在小吃店吃燙青菜的價格買到。

農糧署指出，透過科技導入，高麗菜已從生鮮農產轉型為具備供應韌性的現代化食材，農糧署也積極拓展國際市場，今年期已成功外銷新加坡、美國、加拿大及日本等國家612噸，並持續以1200公噸為目標邁進，也呼籲國人多多支持在農農產品與加工產品。

農糧署今舉辦高麗菜加工推廣活動成果發表。記者陳雅玲／攝影
農糧署今舉辦高麗菜加工推廣活動成果發表。記者陳雅玲／攝影

農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市。記者陳雅玲／攝影
農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市。記者陳雅玲／攝影

加拿大 新加坡 高麗菜

延伸閱讀

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。