冬季25元、夏天飆300元 「急凍保鮮術」讓民眾夏季吃得到平價高麗菜

高麗菜每年秋冬盛產，價格常跌至谷底，夏天時卻飆漲數倍，農糧署輔導食品業者導入「液態氮急凍技術」，透完整保留高麗菜的鮮脆與營養，今天發表，預計今年夏天將在超市、超商上市，讓民眾在夏天也能吃到平價高麗菜。

農糧署馬發表高麗菜加工推廣成果，並發表以「液態氮急凍技術」開發的冷凍高麗菜產品，農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，透過液態氮急凍技術可以保留初秋高麗菜的鮮甜與營養，讓消費者在夏天缺菜時也能以親民價格吃到高麗菜。

全台每年種植高麗菜面積約8200公頃，傅立忠表示，高麗菜產季從10月至隔年5月，6成集中在秋冬季，產季從10月至隔年5月，秋冬盛產時一顆高麗菜約25、30元左右，但夏天一顆動輒300元，價差很大，透過產官學合作，導入科技加工技術，將秋冬的高麗菜美味延長到夏季也能享用。

除冷凍高麗菜產品，另應用「低鹽破壁欄柵技術」研發淺漬高麗菜，有常溫韓式高麗菜泡菜、酸高麗菜白肉冬粉、酸高麗菜飯、酸高麗菜貢丸等。

成功透過液態氮急凍技術開發冷凍高麗菜的食品公司業者鄭全麟表示，冷凍高麗菜成本高，主要是要在夏季菜少價高時推出，目前已與各大通路商在洽談中，預計5、6月後有機會在超市、超商上市，目標是讓消費者能以在小吃店吃燙青菜的價格買到。

農糧署指出，透過科技導入，高麗菜已從生鮮農產轉型為具備供應韌性的現代化食材，農糧署也積極拓展國際市場，今年期已成功外銷新加坡、美國、加拿大及日本等國家612噸，並持續以1200公噸為目標邁進，也呼籲國人多多支持在農農產品與加工產品。

農糧署今舉辦高麗菜加工推廣活動成果發表。記者陳雅玲／攝影