AI科技助攻病媒防治 「台灣環境害蟲日」科工館揭幕

中央社／ 高雄6日電
「2026台灣環境害蟲日」6日起連續2天在國立科學工藝博物館登場，台灣環境有害生物管理協會理事長李後鋒（右4）、高雄市衛生局副局長潘炤穎（右）、高雄市觀光局長高閔琳（右2）等人出席開幕儀式。圖／中央社
「2026台灣環境害蟲日」今天起連續2天在國立科學工藝博物館登場，展示如何運用AI智慧科技進行蟲害辨識與監控，未來可望讓民眾透過手機拍照，就能精準辨識害蟲種類，達成「科技防蟲」。

台灣環境有害生物管理協會理事長、中興大學昆蟲學系教授李後鋒在開幕儀式致辭表示，害蟲防治是高度專業領域，隨著全球化與氣候變遷，入侵種害蟲的分布與傳播速度增快，對人類經濟與健康造成威脅。

李後鋒將防治比喻為棒球賽前的「情蒐」，他說，傳統害蟲辨識仰賴人工，門檻高且耗時，病蟲害防治需透過大數據分析害蟲習性，才能制定最佳戰術。目前國內研究團隊已開發AI演算法，將辨識時間縮短至不到1秒。

中興大學名譽教授杜武俊補充，全台目前有約1500家病媒防治公司，許多特殊環境用藥受管制，民眾無法自行購買，須由持有證照的專業業者施藥。

活動現場除展示最新防治科技，也規劃「全國病媒防治業論壇」與「滅飛特攻隊」等行動教具，邀請民眾透過親子體驗與專家座談，學習精準打擊蟲害，維護居家健康。

高雄市衛生局副局長潘炤穎接受媒體聯訪表示，病媒防治包含蚊、蠅、鼠、蟑螂等，高雄經驗強調在緊急防治過程中，如何以「最小資源、最少干擾」達到最高防疫成效。現階段重點在於「AI智慧防疫」以及「精準掌控病媒風險」，透過科技協助，能對防疫工作產生實質幫助。

潘炤穎也提醒，站在環境永續立場，法規明令禁止濫用一般環境用藥。若民眾錯誤用藥，不僅容易產生抗藥性，更會造成環境面反撲與不友善，這是不容忽視的環境倫理問題，需透過衛教宣導建立正確認知。

