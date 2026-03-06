聽新聞
0:00 / 0:00
影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報
美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。
阿聯酋航空EK366航班於下午3時38分抵達桃機，外交部領事事務局桃園機場辦事處主任李盈興及副主任郭心玲率人員到場接機，並準備400份象徵「平安回家」的蘋果酥，逐一致贈旅客與機組員。
外交部表示，本次航班共搭載399人，包括本國籍225人、外國籍144人及機組員30人；其中團客約53人，包含旅天下旅行社1團39人，以及雄獅旅行社1團部分團員14人。
返台旅客呂先生表示，他原本計畫前往歐洲，在杜拜轉機期間卻遇上戰事，當地幾乎每天都有飛彈警報，十分擔心無法順利返台。他指出駐杜拜辦事處原規劃另一條陸路撤離方案，先搭車前往阿曼再轉機回台，但所需時間較長，他最後是多次往返機場排隊候補，才終於搶到今天這班機票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。