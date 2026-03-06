開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

衛福部統計，2023年性騷申訴案件數為2525件，成立案件1846件，新制上路後的2025年性騷申訴案件數3656件，成立案件2396件；2023年裁罰案件數共635件，2025年性騷裁罰案件分一般性騷與權勢性騷，前者共開罰1527件，後者開罰22件。因修法後設有保護專章，統計至今共提供保護扶助1萬574次，其中以諮詢協談7365次為最高。

修法前後性騷樣態逐漸轉變，肢體騷擾由44%下降至37%，有下降趨勢，言語騷擾則呈上升趨勢，由14%增加至22%，而性騷被害人為女性者比率高達9成，未滿30歲者達6成，其中18至30歲占比最高，達45%，衛福部保護司司長郭彩榕說，這表示年輕女性最容易淪為性騷被害人。

律師林育苡說，最常見的言語性騷擾是「開黃腔」，或是開身體、性別的玩笑，如男人婆、娘娘腔、女人都是花瓶等。另外，性取向也常常是被攻擊的目標，直接對著外型較斯文的男性說「是Gay唷」，或發出「哎噁」等歧視的語氣，這都涉嫌是言語性騷擾，過去都有相關的違反性騷擾防治法的判例。

郭彩榕指出，2025年性騷擾案件發生場所，以公共場所及大眾運輸為最多，占比57.3%件，衛福部與地方政府合作，針對餐廳、百貨店家等場所主人實施性騷擾防治查核，共查核1萬7459家，並舉辦共30場教育訓練，訓練人次共2400人，並實施課後測驗，答對率逾95％，盼藉此提升場所主人事前預防、事後補救性騷擾防治知能。

性騷防治績優場所主人台北捷運站務處業務中心副主任曹俊文說，北捷除在沿線站點及車廂張貼醒目海報，提醒旅客勇敢制止、迅速報案，也藉由站務保全、捷運警察不定時巡邏，並設置夜間安心候車區加強監視，提升旅客安全，同時提升站內監視設備畫素，讓性騷案發後作為證據，車上雖設對講機，但為避免刺激行為人，北捷另提供AI智慧克服、公司信箱供民眾通報性騷案件。

台灣優衣庫有限公司法務部資深經理王儷倩說，該公司除加強不同級別職員性騷防治訓練，也針對店舖性騷通報事件建立標準處置流程，店舖人員首先確認被害人是否需醫療協助，同時了解事發時間地點並協助報警，隨後保全監視器畫面供警方調查，此外，也定期派人巡檢店舖色所周圍照明設施，要求員工清楚掌握轄區派出所、醫院聯繫電話，並定期派員巡檢店舖。