TPASS 預算通過回饋金何時發？ 公路局：「補發日未定」
立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元。對於外界關心的回饋金何時補發，公路局表示，程序完備後將盡速辦理。
中央政府總預算卡關影響7.2萬名民眾上月無法領取TPASS通勤月票回饋金，引發民怨，為解決此狀況，立法院今日表決通過38項新興計畫預算可予以動支，總計預算約718億元，包括交通部主管的TPASS行政院通勤月票執行計畫約15.8億元，以及直轄市及縣市政府、一般性補助款-交通部主管的TPASS行政院通勤月票執行計畫(2026-2029年) 59.4億元。
預算案表決通過後，對於回饋金是否就能開始發放。公路局表示，俟相關程序完備後，公路局會盡速辦理，目前尚無法確認日期。
根據行政流程，相關的法案通過後，仍需要等到總統公布後才能上路實施。
