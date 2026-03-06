TPASS 預算通過回饋金何時發？ 公路局：「補發日未定」

春節及228連假台灣不少旅行團到埃及、杜拜旅行。孰料，原本賞心悅目的旅行遇上美伊戰火，經歷「戰火浮生錄」般逃難的經驗。在企業擔任中階主管的徐先生接受聯合報採訪分享，指他們全團30幾人轉2次機、飛行13000公里、花24小時才安全返抵台灣的過程。

2026-03-06 14:22