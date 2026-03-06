空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

心血管中心暨心臟外科主任蔡峯鈞說明，臨床上會以「4V」原則綜合評估病情嚴重度。第一個V是Vessel（血管），陳男三條主要冠狀動脈皆高度阻塞；第二個V是Valve（瓣膜），缺血導致次發性僧帽瓣逆流；第三個V是Ventricle（心室），梗塞造成心肌壞死、心室擴大，形成心室瘤；第四個V是Ventricular arrhythmia（心室性心律不整），常造成猝死，這也是陳男在飛機上昏厥的主因。經與家屬充分溝通後，決定以一次性開心手術同步處理陳男的4V多重問題。

蔡峯鈞指出，陳男手術歷時8小時，依序完成冠狀動脈繞道手術、僧帽瓣修補、心室重建與冷凍去顫治療。術後隔天即順利移除呼吸器，再一天轉出加護病房，接受心臟復健後平安出院。

陳男術後一個月追蹤顯示，心臟收縮功能由原本32%提升至53%，瓣膜逆流消失，24小時心電圖亦未再出現心室性心律不整，恢復日常生活。陳男表示，身體狀況比手術前更好；陳太太回憶從機上驚魂到返台治療的過程，對醫療團隊的專業與細心深表感謝與安心。

蔡峯鈞指出，冠狀動脈阻塞為現代常見的心血管疾病，也是國人十大死因第二位。典型症狀包括胸口悶痛或壓迫感、疼痛延伸至肩臂或下巴、呼吸困難、冒冷汗與噁心，但部分患者可能像陳男一樣，發病時症狀不明顯卻潛藏猝死危機。

蔡峯鈞提醒高危險族群，如三高、吸菸、肥胖、缺乏運動、家族史或長期熬夜者，宜注意「少油鹽、多運動、不抽菸、控三高」的護心原則；若胸痛持續超過5分鐘，應立即就醫或撥打119。