航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外站期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，華航空服員性騷擾案為發生於2023年性平三法修法前的舊案，適用修法前舊制，空服員於境外執行職務以外的下班時間，發生性騷擾事件，適用「性騷擾防治法」，而當時桃園市政府受理並調查後，認為「行政罰法」規定，於中華民國境內發生違反情事才能開罰，最終認定不予裁罰。

郭彩榕表示，「行政罰法」其實設有例外條款，以性騷擾案件為例，性騷行為或結果其中一項發生於中華民國境內，即可視為違法，也就是若發生在境外的性騷案件，讓被害人回到國內後身心仍受影響，便可依法處罰行為人，「這是地方政府可裁量的空間」，不過，地方政府認定無法處罰，最高法院也駁回上訴，衛福部尊重民眾依法提出救濟的權利。

2023年性平三法修法後，非工作期間與同事或有業務往來者發生性騷擾事件，不再適用「性騷擾防治法」，而是適用「性別工作平等法」。

郭彩榕說，依新制精神，航空業朝九晚五、在外站長時間與同事朝夕相處的型態，適用性工法，且雇主應加強職場安全，避免職員在外站遭遇性騷事件。律師林育苡則說，雇主有預防性騷擾責任，除加強教育訓練、調整裙裝長度等措施，也建議教育員工自保、通報及協助他人，透過多元方式保障被害人權益。

除同事間性騷，華航近期另發生空服員在機上遭外籍乘客疑似襲臀性騷事件。郭彩榕表示，襲臀已涉及「性騷擾防治法」第25條，有刑事責任、無適法性疑慮，至於乘客以言語等其他型態騷擾空服員，雖在其執行職務期間，但乘客可視為「不特定人士」，為「性別工作平等法」例外條款，可依「性騷擾防治法」處理、裁罰。