全國首創心血管健康園區在翡翠水庫 翡管局曝原因：有異曲同工

台北市政府上午在翡翠水庫邀請各界舉行全國首創「心血管健康園區」啟用活動，未來將做為環境教育場域主題園區。翡翠水庫管理局長林裕益指出，翡翠水庫如同大台北地區的心臟血管系統，有異曲同工之妙。

翡翠水庫邀請公益團體參與，包括中華民國關懷心臟病童協會、中華民國心臟病童基金會等22個公益團體參與，上午揭幕啟用 。因適逢3月植樹季節，除園區啟用儀式外，也邀請各界來賓「植樹護水源」 。

林裕益表示，翡翠水庫如同大台北地區的心臟血管系統，每天透過下游溪流、自來水管網，將民生用水輸送到每一家戶，是城市生命力的來源，且翡翠水庫的維護管理，免淤積污染與人體心血管的保健預防相同。

另外，翡翠水庫結合中華民國關懷心臟病童協會、中華民國兒童健康聯盟、中華民國心臟病兒童基金會等 公益團體，共同於水庫區內，協力營造全國首創的「心血管健康園區」，啟用後將納為環境教育 場域 主題園區，倡導環境健康教育。

被譽為台灣兒童心臟學之父、中華民國心臟病兒童基金會董事長，也是台大醫學院名譽教授呂鴻基表示，非常感謝台北市長蔣萬安及翡翠水庫管理局林局長的支持，歷經多次現地勘查及討論，營造完成全國第一座「心血管健康園區」，期盼未來成為環境建康教育的推廣基地。

中華民國關懷心臟病童協會，創會理事長葉宗林說，感謝台北市政府的大力協助與促成，終於實現了心臟病童協會家長們多年來的心願。之後每年協會小朋友及家長都可以來這裡，舉辦冬令營或夏令營戶外活動。

台北市政府上午在翡翠水庫邀請各界舉行全國首創「心血管健康園區」啟用活動。圖／翡管局提供