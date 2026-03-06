快訊

美伊開戰衝擊…桶裝瓦斯喊漲小吃業受影響 民眾憂引發萬物齊漲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
受美伊戰爭影響，小吃攤業者稱桶裝瓦斯已蠢蠢欲動。記者林媛玲／攝影
根據油價資訊管理與分析系統資料，雲林縣今年二月家用桶裝瓦斯均價730元（20公斤），受美伊戰爭衝擊國際天然氣運輸與供應，近日已有小吃業者接獲瓦斯行通知漲價，一名瓦斯行業者表示，國際情勢衝突多少都會影響供應，可能還有一波漲幅。

雲林縣今年二月家用桶裝瓦斯均價730元（20公斤），各鄉鎮市家用桶裝瓦斯價格從每桶680元到760元不等，斗六市一家麵攤業者表示，前二天瓦斯每桶已漲價10元，店裡平均每天要用一桶多的瓦斯，雖然無奈，也只能接受。

另一名早餐店業者表示，過年後至今，桶裝瓦斯價格已調漲3次，且瓦斯行老闆已預告「可能還會再漲」，早餐店的顧客都是老主顧，現階段不好意思調漲價格，但擔心瓦斯調漲後，其它成本也跟著漲，屆時吃不消，恐怕也只能漲價因應。

斗六一家瓦斯行業者表示，今年一月桶裝瓦斯已漲10元，目前家用桶裝瓦斯20公斤每桶約760元、店面用約660元，目前凍漲，因美伊戰爭衝擊國際天然氣運輸與供應，台塑已調漲價格，下個月可能會漲價因應。

李姓市民表示，瓦斯與民生息息相關，瓦斯漲價勢必衝擊小吃業，他三餐都是外食，擔心接下來不僅三餐成本增加，萬物也會齊漲，只能勒緊褲帶過日子了。

雲林縣一瓦斯分裝場業者表示，這個月台塑每公斤漲0.6元、中油沒漲。據了解，雲林縣有的瓦斯行有漲價，有的自行吸收沒有漲，目前桶裝瓦斯20公斤一桶平均約760元到780元。

美伊開戰 天然氣

