聽新聞
0:00 / 0:00
美伊開戰衝擊…桶裝瓦斯喊漲小吃業受影響 民眾憂引發萬物齊漲
根據油價資訊管理與分析系統資料，雲林縣今年二月家用桶裝瓦斯均價730元（20公斤），受美伊戰爭衝擊國際天然氣運輸與供應，近日已有小吃業者接獲瓦斯行通知漲價，一名瓦斯行業者表示，國際情勢衝突多少都會影響供應，可能還有一波漲幅。
雲林縣今年二月家用桶裝瓦斯均價730元（20公斤），各鄉鎮市家用桶裝瓦斯價格從每桶680元到760元不等，斗六市一家麵攤業者表示，前二天瓦斯每桶已漲價10元，店裡平均每天要用一桶多的瓦斯，雖然無奈，也只能接受。
另一名早餐店業者表示，過年後至今，桶裝瓦斯價格已調漲3次，且瓦斯行老闆已預告「可能還會再漲」，早餐店的顧客都是老主顧，現階段不好意思調漲價格，但擔心瓦斯調漲後，其它成本也跟著漲，屆時吃不消，恐怕也只能漲價因應。
斗六一家瓦斯行業者表示，今年一月桶裝瓦斯已漲10元，目前家用桶裝瓦斯20公斤每桶約760元、店面用約660元，目前凍漲，因美伊戰爭衝擊國際天然氣運輸與供應，台塑已調漲價格，下個月可能會漲價因應。
李姓市民表示，瓦斯與民生息息相關，瓦斯漲價勢必衝擊小吃業，他三餐都是外食，擔心接下來不僅三餐成本增加，萬物也會齊漲，只能勒緊褲帶過日子了。
雲林縣一瓦斯分裝場業者表示，這個月台塑每公斤漲0.6元、中油沒漲。據了解，雲林縣有的瓦斯行有漲價，有的自行吸收沒有漲，目前桶裝瓦斯20公斤一桶平均約760元到780元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。