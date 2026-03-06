快訊

愛愛能瘦身是真的！網曝一周後出現腹肌 醫推1姿勢最燃脂

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師證實親密行為的確可以幫助燃脂瘦身。 示意圖／ingimage
醫師證實親密行為的確可以幫助燃脂瘦身。 示意圖／ingimage

不少人希望透過運動維持健康與體態，一名女網友就在Dcard發文詢問，看到網路流傳「親密行為30分鐘等於打籃球30分鐘」的說法，好奇性行為是否真的能幫助瘦身，貼文曝光後吸引不少網友分享經驗，也讓相關話題再度掀起討論。

原PO表示，自己曾在網路上看到「愛愛30分鐘等於打籃球30分鐘」的說法，加上身邊朋友曾分享自身經驗證實有效，讓她感到相當好奇，因此上網詢問大家看法。她坦言，若這種方式真的有效，甚至還想和男友嘗試看看。

貼文引起不少討論，「女生在性行為要瘦，得以女上為主才有可能」、「一天三次，持續一周後發現自己川字都出來了」、「出力的人才會瘦，出聲的人不會瘦」、「當然可以！做愛也是運動，需要調節呼吸，然後才有辦法一直動下去，在搖的同時，身體是有在動會流汗的」、「動的人才會瘦，不然我躺著就幻想變瘦的美好了」、「那到底得做幾次啊？還不如少吃點瘦得比較多」。

對於相關說法，泌尿科醫師高銘鴻曾在臉書分享，根據科學研究估算，若從前戲到結束算作一次完整的性行為，大約可以消耗200大卡的熱量，約相當於慢跑30分鐘的能量消耗。他也舉例，如果一周進行3次性行為，一年大約可消耗3萬1200大卡，相當於56片雞排的熱量。

高銘鴻也指出，不同姿勢消耗的熱量其實有所差異，例如一般體位6分鐘大約可消耗24大卡，側臥姿勢6分鐘約26大卡，而需要較多活動量的女上位姿勢，6分鐘則可能消耗約60大卡。他也幽默補充，若遇到被抓姦等突發狀況，從慌亂到處理後續風波，消耗的熱量甚至可能高達1500大卡。

性行為 減肥

