來北藝中心看台日大戰 再送100元消費券逛夜市
2026 WBC 世界棒球經典賽台日大戰，將於今天下午6時開打，台北藝術表演中心今在戶外廣場設置大螢幕轉播，市場處也於下午4時發放限量每份兩張、每張50元的當日消費券，幫中華隊加油之外，也促進士林夜市經濟消費。
市場處表示，「2026 WBC 世界棒球經典賽」將在台北藝術表演中心戶外廣場設置大螢幕轉播，除了為中華隊助陣之外，現場發放活動的當日觀賽限量消費券，共計3種券別每份兩張、每張50元，共計2050份抵用券。
市場處說，這不僅是一場支持體育賽事的聚會，更是推廣在地經濟、展現士林充滿多元美食魅力的重要契機。
預計前往看球賽的陳姓民眾表示，因為家住附近，也喜歡比賽時全場歡呼的氛圍，因此知道活動後立刻邀集朋友來觀賽，同時北藝中心也靠近士林夜市，看完球賽後還能飽足大喊加油消耗的能量。
