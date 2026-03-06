快訊

3天逃離中東戰火！台灣遊客曝親身經歷：慎選旅行社比政府可靠

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
由於伊朗遭受美以空襲，衝突升級導致空域關閉，各國航班紛紛取消，數以萬計民眾受困機場。圖為3日首架來自中東的阿聯酋航空客機3日降落德國法蘭克福，旅客表情如釋重負。歐新社
春節及228連假台灣不少旅行團到埃及、杜拜旅行。孰料，原本賞心悅目的旅行遇上美伊戰火，經歷「戰火浮生錄」般逃難的經驗。在企業擔任中階主管的徐先生接受聯合報採訪分享，指他們全團30幾人轉2次機、飛行13000公里、花24小時才安全返抵台灣的過程。

徐先生提出很實用的「忠告」，出國旅遊嚴選有品牌價值、聲譽卓著的旅行社比政府還可靠。以下是徐先生用第一人稱敘述這次令他終生難望的經歷。

我跟妻子參加2月20至3月2日的埃及團，準備回台的前一天爆發美國和以色列空襲伊朗的戰火，全團原定要從杜拜機場搭機返台，因機場關閉被迫滯留開羅機場靜候訊息，等候的那3天，他在大學時期看過戰爭逃難的電影情節活生生上演。

首先是眾人瘋狂搶機票，大家都在搶機票，有位大陸富豪刷了50萬人民幣（約230萬台幣）買到一張回大陸機票，並為此歡呼不已；還有一位台灣商人要趕回去工作，搶到一張20萬台幣機票，直呼幸運；還有人搶到從開羅到伊斯坦堡飛新加坡再回台灣，雖幾乎繞半個地球，還慶幸有媽祖保佑。

我自己也嘗試上網找機票，發現這次出遊團費才8萬台幣，但機票已經漲到團費的2倍。幸運的是，我們的旅行社非常負責，在開羅等候的第3天找到「回家機票」；我們從開羅飛先法蘭克福，到法蘭克福再轉香港，在香港候機4個小時才安全回到台灣。這趟回家路總計飛了13000公里、轉機2次、約24小時。

總結這次的「意外之旅」，我有2點心得：1、如果是參加旅行社，最好選有品牌價值、聲譽卓著的旅行社，他們比較有責任心。2、若是自由行，出國旅行可以考慮帶台胞證，以備不時之需。

台灣旅客徐先生敘述遭美伊開戰波及、滯留埃及 的逃難經歷，直接找對旅行社比政府還可靠。圖／徐先生提供
